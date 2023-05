El TSJC condemna ara a 4 mesos d'inhabilitació l'antiga Mesa del Parlament, després de repetir el judici

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a quatre mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per un delicte de desobediència als quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament de l'any 2017 -presidida per Carme Forcadell- després de la repetició del judici fa uns mesos.

Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó ja van ser jutjats i condemnats el 2020 pels mateixos fets a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa, però posteriorment el Tribunal Suprem va ordenar repetir el judici per falta d'imparcialitat de dos magistrats: Jesús María Barrientos –president del TSJC– i Carlos Ramos.

L'alt tribunal espanyol va considerar que tant Barrientos com Ramos havien fet valoracions prèvies que els invalidaven per jutjar el cas. El Suprem va veure vulnerat el dret dels acusats a un tribunal imparcial.



16 mesos menys de condemna

Així doncs, després de la repetició del judici, el TSJC ha rebaixat de 20 a 4 mesos la condemna per la causa del referèndum de l'1-O. A més, el temps d'inhabilitació ja complert es descomptarà de la nova pena. Una magistrada ha emès un vot particular contra la personació de l'Advocacia de l'Estat.

La justícia havia condemnat Corominas, Simó, Barrufet i Guinó, tots de Junts pel Sí, per desobediència al Constitucional per permetre la tramitació de les lleis del referèndum de l'1-O i de transitorietat jurídica aprovades els dies 6 i 7 de setembre d'aquell any a la cambra catalana. Tots quatre van ser condemnats un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun, mentre que l'excupaire Mireia Boya va ser absolta. En el seu cas, no ha tornat a ser jutjada.