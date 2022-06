El TSJC confirma la nul·litat de les darreres eleccions a la Cambra de Comerç que va guanyar la candidatura de l'ANC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la nul·litat del decret electoral de les darreres eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, en les que es va imposar la candidatura impulsada per l'ANC i encapçalada per l'actual diputat de Junts Joan Canadell. Segons la seva resposta a un recurs presentat per la Generalitat, l'alt tribunal considera que la convocatòria a les eleccions de les cambres de tot Catalunya no va ser "transparent" i va ometre el tràmit de la participació ciutadana. Així mateix, el TSJC obliga el Govern a pagar les costes del procés i a publicar al Dogc l'anul·lació del decret electoral.

La justícia ha decidit estimar així les queixes plantejades per l'empresa Staff Pavillon SL, que va denunciar el procés electoral. Segons un comunicat difós aquest dimarts, aquesta companyia ja ha enviat una carta a l'actual presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, i al president del Consell de Cambres, Jaume Fàbrega, per demanar que suspenguin els plens de les cambres i que no adoptin cap acord.



"Staff Pavillon considera que l'únic acord que en aquests moments s'hauria de prendre és la dissolució de les Cambres i la convocatòria immediata de noves eleccions perquè, si no, poden incórrer en greus responsabilitats, fins i tot penals", afegeix la companyia.

Segons l'empresa denunciant, per justificar l'omissió del tràmit participatiu, la Generalitat va al·legar "motius d'urgència", encara que, afegeixen, la justícia ha considerat que aquesta necessitat no havia estat acreditada i que, en conseqüència, "s'han limitat indegudament els drets dels ciutadans a la participació en el procés d'elaboració de les normes".

"Contra aquesta sentència, la Generalitat de Catalunya va presentar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem que tampoc va ser admès i, posteriorment, el recurs de cassació davant del TSJC que, com s'ha vist, tampoc ha estat admès", conclou Staff Pavillon.