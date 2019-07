El TSJC decideix obrir judici oral per desobediència contra Torra per la polèmica dels llaços grocs

El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) Carlos Ramos ha decidit obrir judici oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència, o alternativament de denegació d'auxili, per no retirar en campanya els llaços grocs dels edificis públics. En una resolució, que es pot recórrer en els propers deu dies hàbils, el magistrat decreta l’obertura del judici oral a Torra, per a qui la Fiscalia demana una condemna d'un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per un delicte de desobediència per no fer cas l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços dels edificis públics en la campanya de les municipal.



La polèmica amb la pancarta del llaç groc que penjava de la façana del Palau de la Generalitat va allargar-se durant diversos dies i la justícia va actuar a instància de la Junta Electoral Central (JEC), que al seu torn va moure’s per una denúncia de PP i Ciutadans. La JEC va instar a la retirada de la pancarta, però inicialment Torra va col·locar una nova pancarta amb un llaç blanc -i no groc- i posteriorment una altra amb el lema “Llibertat d’expressió”.



En la seva interlocutòria, el magistrat Carlos Ramos exposa que Torra va "exhibir símbols, emblemes i lemes" al Palau de la Generalitat "considerats propis d'alguns partits polítics" però "aliens" a d'altres que "s'hi oposen" i, per tant, opina que eren "partidistes". La JEC va dictaminar, en una decisió avalada pel Tribunal Suprem, que aquests símbols no poden exhibir-se durant períodes electorals, tot i que sí en d’altres períodes, perquè "infringeixen greument el seu deure d'objectivitat i neutralitat".

La defensa del president ja ha anunciat que presentarà recurs, a banda d'una queixa. En concret ho farà el proper dimarts, dia 16. Segons l'agència Europa Press, la queixa es presentarà contra la decisió del tribunal de no acceptar la recusació que Torra va presentar con el magistrat instructor, Carlos Ramos. La defensa de Torra, citada per l'agència, considera que el judici no arribaria fins després de les vacances d'estiu.



En la seva declaració al TSJC va reconèixer que havia desobeït l’ordre de la JEC sobre els llaços grocs , “perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans i, per tant, aquest canvi, en el fons, no va tenir cap rellevància, vam seguir enviant el mateix missatge". També va insistir que la JEC no era una “autoritat superior” al president de la Generalitat.