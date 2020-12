El TSJC declara ferma la sentència que anul·la l'ordenació urbanística del sector on s'ha d'ubicar Hard Rock

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència que declarava parcialment nul el Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, no s'ha de construir el complex de Hard Rock. La declaració s'ha produït després que la Generalitat no hi presentés recurs, segons ha assegurat la plataforma Aturem BCN World.



Paral·lelament, el 15 de desembre acaba el termini perquè la Generalitat adquireixi els terrenys de La Caixa per, posteriorment, traspassar-los a la multinacional nord-americana. El portaveu d'Aturem BCN World, Joan Pons, ha manifestat a l'ACN que té "molts dubtes" que l'operació es completi.



La declaració de nul·litat de la sentència afecta el Sector 1 d'aquest pla, que és on es preveia construir el complex del Hard Rock. El Tribunal va poder constatar que els espais lliures previstos en aquest sector "no gaudien de la funcionalitat adequada", a banda que "bona part del sòl" destinat a aquests usos es troba "en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria química".

Així, el jutge va resoldre a favor de la plataforma Aturem BCN World i de l'entitat ecologista GEPEC. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, ja va avançar al Parlament que l'executiu esmenarà els aspectes anul·lats del PDU i que no presentaria recurs de cassació al Tribunal Suprem, com així ha estat.



Tot i això, Pons ha opinat que al Govern no li serà fàcil fer els canvis per ajustar-se a la sentència. "Les zones verdes situades en zona de risc químic no poden estar allà, i en metres quadrats això és molta superfície. Si totes les zones verdes s'han de col·locar on hi havia previst posar-hi hotels i casinos, s'ha de distribuir tot d'una altra manera", ha indicat. Segons el portaveu de la plataforma, les modificacions poden portar uns quants mesos, o anys, de feina. Per tant, caldrà veure si l'executiu aposta per una modificació total o parcial del PDU.

Compravenda per tancar

Paral·lelament hi ha la qüestió de la propietat dels terrenys. Segons va avançar el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, abans del 15 de desembre s'ha d'arribar a un acord sobre les clàusules del contracte de compravenda dels terrenys. El Govern ha reiterat en diverses ocasions que la compra del sòl per part de l'Incasòl a Critèria -el hòlding d'inversions de la Caixa- i la posterior venda a Hard Rock no suposaran "ni un euro" de despesa pública. Els grups opositors al projecte però, no ho veuen igual. De moment però, no hi ha pacte. "Si jo fos Hard Rock no firmaria res si no tingués un plantejament urbanístic en vigor i amb una certa solidesa legal", ha valorat Pons.