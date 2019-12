El TSJC demana que s’investigui si Joana Ortega va incomplir la condemna d’inhabilitació per l’organització del 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instat un jutjat d’instrucció a investigar si l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega va incomplir la condemna d’inhabilitació per l’organització del procés consultiu del 9 de novembre de 2014. Ortega va ser sentenciada a una pena de nou mesos d’inhabilitació, que acabava el 19 d’octubre del 2019. El 8 de maig, Ortega va ser contractada pel Govern com a assessora en “projectes tranversals” de la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, amb un sou anual d’uns 78.000 euros. Exactament cinc mesos més tard, però, Ortega va cessar del càrrec.



Segons el TJSC, aquest contracte estaria “afectat per la inhabilitació” i per això demana a un jutjat d’instrucció que ho investigui. El moviment s’ha produït a instàncies de la Fiscalia, que és qui va denunciar-ho i en aquesta ocasió el TSJC deriva el cas perquè Ortega ja no té la condició d’aforada, en no ser un càrrec públic. Segons fonts de la seva defensa citades per Catalunya Ràdio, la inhabilitació es limitaria, precisament, a l’exercici de càrrecs públics.



El TSJC, però, no comparteix aquesta visió i demana al tribunal d’instrucció que calculi novament la pena restant-hi els cinc mesos que Ortega va treballar com a assessora del Govern. El tribunal, en canvi, sí que ha liquidat la pena de l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, també condemnada a inhabilitació per l'organització del 9-N.



#cas9N La sala civil i penal @tsj_cat acorda la liquidació de pena per a Irene Rigau però no per a Joana Ortega en considerar que durant el temps d'inhabilitació ha tingut un contracte amb les característiques afectades x la inhabilitació i ho trasllada als jutjats de Barcelona — TSJCat (@tsj_cat) December 10, 2019