EL TSJC manté la suspensió del reglament que restringeix les llicències VTC i els taxistes amenacen de paralitzar Barcelona

El conflicte del sector del taxi s'endureix. Centenars de taxistes duen a terme aquest divendres marxes lentes pel centre de Barcelona, amb la intenció de paralitzar el trànsit de la ciutat, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi mantingut la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringia les llicències de vehicles amb conductor (VTC), les que usen empreses com Uber o Cabify. Aquest atarda, els manifestants també han tallat la Gran Via de les Corts Catalanes i als accessos de l'aeroport de la C-31, aquests últims amb la crema de neumàtics . Els taxistes, que ja van protagonitzar una intensa jornada de protestes el dimecres, en responsabilitzen el Ministeri de Foment, pel recurs que va presentar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra aquest reglament metropolità.

En un resolució que s'ha donat a conèixer aquest divendres al migdia, el TSJC acorda mantenir la suspensió cautelar dictada el 19 de juliol del reglament de l'AMB que restringia les llicències VTC, amb l'argument que l'organisme metropolità "manca de potestat reglamentària" en aquesta qüestió. Aquest reglament ara suspès el va aprovar a finals de juny l'AMB –integrada per 36 municipis metropolitans, i que presideix l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau–, i obligava els vehicles amb llicència VTC a obtenir un permís especial per operar entre dos municipis metropolitans. La intenció del reglament era restringir les llicències VTC de l'Àrea Metropolitana de 1.035 a 399.



Aquesta mesura la reclamava des de feia temps el sector del taxi, però va ser impugnada per la CNMC, un organisme independent, adscrit al ministeri d'Economia. Els taxistes, no obstant, responsabilitzen directament el ministeri de Foment, que encapçala el socialista José Luis Ábalos, a qui acusen d'utilitzar la CNMC com a "ariet" contra els interessos del taxistes, i per afavorir els interessos dels "lobbies" d'Uber i Cabify. En aquest sentit, el temor del sector del taxi és que, si no es limita la presència d'aquestes empreses, acabin creant una situació d'oligopoli que desemboqui en un control dels preus i precarització de la feina.

Taxistes en marxa lenta bloquegen els carrils centrals de la Gran Via de Barcelona, a l'alçada de Plaça Universitat. / LC.

Pressions a Foment

Aquest divendres les associacions de taxistes s'han reunit amb l'alcaldessa Ada Colau, qui ha donat suport a les reivindicacions dels taxistes i ha defensat la regulació de l'AMB. A més, també ha demanat col·laboració a la Generalitat: "Demanem que se sumi a la defensa d'aquesta regulació i demanem que ho traslladi al Ministeri". Colau també ha fet una crida a la "calma" i ha demanat "que no es produeixi cap incident violent". La setmana vinent, els sindicalistes també es reuniran amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.



Els taxistes planegen també dur a terme una assemblea dilluns que ve. En tot cas, donen per fet que "hi haurà mobilitzacions", en paraules del portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez. Per a ells, la solució passa per modificar el reglament d'ordenació del transport terrestre a nivell estatal, i pressionen en aquest sentit el Ministeri de Foment. El ministeri, de fet, havia retirat el dia anterior la seva petició de mesures cautelars contra el reglament de l'AMB, en el que el sector considera com un "gest". "Foment ha obert una porta per buscar una solució al problema i veurem si és així o no", ha assenyalat el president del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luis Berbel.



Uber i Cabify ho troben "inacceptable"

En declaracions a Rac1, el president d'UNAUTO i representant de les plataformes Uber i Cabify, Eduardo Martín, ha criticat durament les mobilitzacions dels taxistes i considera "inacceptable" que els taxistes hagin “posat en risc conductors i viatgers”. Martín ha anunciat que han denunciat tots els episodis violents contra treballadors de les plataformes: "Estem col·laborant amb els Mossos d'Esquadra. Confiem en la justícia i deixarem que faci la seva feina".



El portaveu defensa la decisió dels tribunals i critica la iniciativa de l'AMB, de qui diu que no té la competència per regular les llicències VTC: "Es pretén implantar una nova llicència urbana perquè les VTCs desapareguem i no puguem prestar servei. És una barbaritat. No tenen competències i va en contra de la llibertat de mercat. Ho diu el TSJC".