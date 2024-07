El TSJC porta la llei d'amnistia al TC perquè considera que és inconstitucional

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) planteja una qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) sobre la llei d'amnistia en considerar que vulnera fins a sis articles de la Constitució, seguint així els passos del Tribunal Suprem. Al mateix temps, també ha apostat per plantejar una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè examini l'adequació de la llei al Tractat de Funcionament de la UE i a la directiva sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del dret penal.

El tribunal fa aquestes peticions al TC i al TJUE per la causa que afecta Natàlia Garriga, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, alts càrrecs d'Economia el 2017 i ara consellera de Cultura, president d'ERC al Parlament i president del Port de Barcelona, respectivament. Al mateix temps, també ho demana al Constitucional per als de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, l'exdiputat i exconseller d'Exteriors Bernat Solé i l'exregidor de la CUP Pau Juvillà. A tots els ells suspenen la tramitació de les causes mentre s'admetin i es resolguin les qüestions plantejades.

El tribunal argumenta que és "la negociació del dret penal com a instrument de pacificació social" i que suposa "el trencament de la separació de poders": "El poder legislatiu no pot ser aliè al principi democràtic de primacia de la Constitució". El TSJC considera que hi ha falta d'habilitació constitucional: "De la no prohibició expressa de l'amnistia en el nou ordenament democràtic, no es pot extraure en absolut una habilitació positiva".

El tribunal també creu que l'amnistia "debilita fins a fer inefectiu el principi de seguretat jurídica", ja que no té "regulació constitucional" i deixa el dret "a l'atzar dels equilibris polítics". Considera la norma "no és raonable" i que "no pot explicar-se si no és en termes de mera aritmètica parlamentària projectada sobre un debat d'investidura". Recorda que el Congrés ja havia rebutjat la iniciativa en el passat i que, en les propostes d'indults, el Ministeri de Justícia afirmava que l'amnistia era "clarament inconstitucional".

Pel TSJC, la llei és "un paradigma d'acte legislatiu arbitrari, promogut pels propis amnistiats", i qualifica de "fal·làcia" els arguments sobre els quals "s'edifica" la llei per a la "normalització de la convivència a Catalunya". Segons el tribunal, la norma "no s'adequa a les finalitats que afirma perseguir, com s'evidencia en la persistència per part dels mateixos actors polítics en les accions encaminades a la segregació unilateral".

Prejudicial al TJUE

En el cas de Garriga, Jové i Salvadó, la Sala Civil i Penal del TSJC també ha acordat elevar una qüestió prejudicial davant del TJUE. Tot i remarcar que cap de les acusacions ha plantejat que "s'haguessin beneficiat personalment", demana que el TJUE ho examini en el cas del delicte de malversació del qual estan acusats Jové i Salvadó. Pel tribunal, la petició es justifica davant la possibilitat que els interessos financers de la Unió "puguin veure's exposats o en perill quan un estat membre de la UE incompleix el mandat contingut en el propi precepte d'adoptar les mesures necessàries".