El TSJC ratifica la sentència de tres anys i mig de presó per l'activista Adrián Sas pels aldarulls en el primer aniversari de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs de l'activista Adrián Sas, un jove de Vilafranca del Penedès condemnat a tres anys i mig de presó per haver colpejat un policia durant les manifestacions del primer aniversari de l'1-O. A la sentència dictada ara fa un any, l'Audiència de Barcelona el va considerar culpable d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i de lesions, mentre el va absoldre de desordres públics.

La defensa recorrerà al Suprem

Ara, el tribunal no ha admès el recurs de Sas i ha ratificat aquella sentència. La defensa insisteix en demanar l'absolució de l'activista i preveu recórrer el cas al Tribunal Suprem, mentre el grup de Suport a Sas ha convocat diversos actes de protesta.



Sas va ser condemnat a finals de novembre del 2020 a tres anys i mig de presó perquè el jutge el va considerar l'autor de diversos cops a la policia durant la manifestació que va tenir lloc al Parc de la Ciutadella de Barcelona durant el primer aniversari de l'1-O. Durant el judici, la Generalitat –com a acusació particular- va demanar que es condemnés Sas a cinc anys i mig de presó, mentre la Fiscalia en demanava set.

Els vídeos dels Mossos, en qüestió

Al recurs, la defensa de Sas qüestionava les proves amb què es va condemnar al jove. Criticava especialment els vídeos utilitzats pels Mossos d'Esquadra per identificar Sas setmanes després de la manifestació a les portes del Parlament, les quals es van reproduir al judici. La defensa recalcava que les imatges s'han d'aportar en el suport original, segons recull la jurisprudència, per evitar dubtes sobre la seva alteració. Al mateix temps, el recurs incidia en què els vídeos s'han d'analitzar sencers, i que ha de ser el jutge qui seleccioni el fragment més rellevant, però no la policia.

En paral·lel, la defensa de Sas també qüestionava la cadena de custòdia de les imatges, i advertia que no hi ha constància de qui va lliurar-les a la policia, ni quan, ni com ho va fer. Una situació que, assegurava l'advocat, pot influir en el dret a la presumpció d'innocència. El lletrat asseverava que "no hi ha cap evidència" ni prova ferma per assenyalar que Sas és el noi que surt a les imatges colpejant la policia.



Després que el TSJC hagi tombat el recurs, el Grup de Suport Sas ha emès un comunicat on recalca que "no acceptarà" cap resolució que no sigui l'absolució, i assenyala directament la Generalitat com a "culpable" de la condemna amb què el jove haurà d'entrar a presó.