El TSJC suspèn cautelarment la precontractació de les VTC a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment la precontratació mínima d'una hora dels vehicles VTC que fixa el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'acte del TSJC, recollit per Europa Press, estima parcialment la sol·licitud de mesura cautelar formulada per l'associació Luxury VTC, i sosté que la precontratació mínima d'una hora és "contrària a la llibertat d'empresa i discriminatòria" enfront dels taxis.



Obre la porta al fet que aquesta mesura cautelar de suspensió pugui fer-se extensiva "per raons òbvies" al Decret llei 4/2019, aprovat pel Govern català i que fixava una precontratació mínima de 15 minuts. El TSJC també ha suspès cautelarment alguns punts dels articles 3 i 4, que fixava la creació d'un registre de vehicles de lloguer amb conductor (VTC); el règim sancionador, i les disposicions transitòries primera, segona i tercera, que fan referència al registre.



El TSJC ha explicat que contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició a un sol efecte en el termini de cinc dies després del dia en què es notifica.

Els taxistes demanen "tranquilitat i cap fred"

Élite Taxi Barcelona, principal associació de taxistes a l'AMB, ha demanat "calma al sector i uns dies per analitzar la situació actual" perquè no s'ha suspès la totalitat del reglament, i ha indicat que treballaran per presentar un recurs. Ha remarcat que el reglament de l'AMB entra en vigor dilluns 15 de juliol i que el sector del taxi encara ha d'esperar la posició de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), la patronal Unauto i l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco): "Tranquil·litat i cap fred".



Élite Taxi ha criticat que Luxury VTC és una associació que representa vehicles de VTC que desenvolupen la seva activitat de manera tradicional i no sota noves plataformes digitals. "Cal destacar que aquesta suspensió parcial ha estat sol·licitada per una associació de VTC tradicionals a les quals sempre hem donat suport i que volent-se carregar els dies de festa al final es carreguen la precontratació i sortim tots perjudicats", ha alertat.



Ha assenyalat que trenquen públicament amb aquesta associació i la posen "a la mateixa altura que qualsevol empresa intrusa" amb el sector dels taxis.