El TSJM dóna llum verda a la convocatòria d'eleccions anticipades d'Ayuso i Madrid votarà el pròxim 4 de maig

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat les mesures cautelars que reclamaven els lletrats de l'assemblea madrilenya, que passaven per suspendre la dissolució del parlament i la convocatòria d'eleccions. La cita electoral es manté per ara en el 4 de maig, data establerta pel decret signat per la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats argumenten que Ayuso té la facultat de dissoldre el parlament de forma anticipada, i aquesta facultat "queda vàlidament exercitada des del moment en què firma el decret, sense perjudici que l'eficàcia d'aquesta convocatòria electoral es desplegui un cop publicat al decret al butlletí oficial". Les mocions es van presentar després de la signatura del decret.

"La validesa i eficàcia del corresponent decret no poden veure's compromeses per la presentació ulterior d'una o diverses mocions de censura"

"La validesa i eficàcia del corresponent decret no poden veure's compromeses per la presentació ulterior d'una o diverses mocions de censura", insisteix el TSJ de Madrid, que conclou que defensar el contrari deixaria a la voluntat del 15% dels diputats –els necessaris per presentar una moció- la potestat d'aturar qualsevol convocatòria electoral anticipada.



Ayuso va signar el decret a les 12.25 hores, i les mocions van ser presentades a les 13.03 i 13.07.

A més, el tribunal afegeix que en "igualtat de condicions" entre dos interessos, en aquest cas n'hi ha un que "ha de ser protegit perquè podria quedar definitivament afectat, o millor dit, suprimit, en cas d'acceptar-se" les mesures cautelars.



Malgrat tot, el TSJ de Madrid encara ha d'estudiar el fons del recurs presentat per l'Assemblea. La resolució d'aquest diumenge pot ser recorreguda davant de la mateixa sala i després al Suprem.

Reaccions d'Ayuso i Gabilondo

Ayuso: "El 4 de maig Madrid anirà a eleccions perquè hi té dret"

"El 4 de maig Madrid anirà a eleccions perquè hi té dret". Així ha reaccionat aquest diumenge la presidenta de la Comunitat de Madrid molt poc després que s'hagi fet pública del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat de rebutjar les mesures cautelars plantejades pels lletrats de l'Assemblea, que plantejaven suspendre la dissolució del parlament i la convocatòria d'eleccions per al 4 de maig.

El 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho. https://t.co/cJYVkmSpFX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2021

El candidat del PSOE a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, ha assegurat aquest diumenge a la tarda que respecta la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid després de rebutjar la suspensió de les eleccions del 4 de maig. Segons explica en un vídeo que ha fet públic en el seu perfil de Twitter, el seu grup va presentar la moció de censura sense tenir constància oficial que la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, havia convocat eleccions i havia dissolt l'Assemblea. Gabilondo també ha valorat positivament la "celeritat" de l'alt tribunal en emetre la resolució i ha fet una crida a la participació. "Estem disposats a fer-nos càrrec del govern de Madrid", ha assenyalat Gabilondo.