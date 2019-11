Fa fred i bufa la tramontana. Aquesta és segurament, llevat de les dificultats que han hagut de superar alguns per arribar fins el lloc fronterer d'El Portús, la principal molèstia que han trobat els participants durant la primera jornada de protesta convocada per Tsunami Democràtic a l'autopista AP7, a pocs quilòmetres de La Jonquera, perquè s'havia previst que el tall es podia realitzar de manera lúdica, organitzada, i minimitzant els riscos.



Els manifestants s'han anat rellevant, tant al costat de l'escenari que han instal·lat passada la frontera com al grup que s'ha situat una mica més al nord, on s'ha mantingut desplegat un contingent de la gendarmeria francesa.

Ambient festiu i organització

L'ambient ha estat festiu durant gairebé tot el dilluns i a les 10 de la nit, quan alguns ja s'havien retirat de la zona i havien arribat uns altres, centenars de persones es disposaven a descansar a la llum de la lluna. Potser més d'un miler. El nombre de participants havia augmentat a mesura que finalitzava l'horari laboral, tenint en compte que a la crida de Tsunami Democràtic s'hi haviwen afegit CDR i sindicats d'estudiants.



Tot ha estat curosament organitzat. S'han plantat centenars de tendes de campanya, ha informat per a Públic Jordi Ribot. A banda i banda de la frontera s'han estacionat més de dos cents cotxes. Grups de manifestants han travessat sobre l'autopista material divers per dificultar qualsevol intent de desallotjament.



Els seguidors de la convocatòria de Tsunami Democràtic han pogut gaudir al llarg de la jornada de diverses actuacions musicals, com les les de Lluís Llach o Titot, i han comptat amb un servei de restauració sorprenent.



Alimentació planificada

Bona part dels aliments que s'han portat fins a l'autopista han estat preparats durant setmanes per un equip de vint-i-cinc persones, dotze de les quals s'han encarregat aquest dilluns de descongelar, escalfar i repartir 500 litres de brou, dels 1000 que han precuinat. Brou al que han afegit cigrons i fideus.



La carn utilitzada per fer el brou s'ha guardat com a carn d'olla per preparar macarrons a la bolonyesa, que serà el plat fort de dimarts, encara que també hi haurà macarrons per a vegetarians. El mateix equip de persones, en la seva major part gent gran, ha traslladat caixes de fruita i 300 litres de crema de carbassa. "Han estat les àvies", informaven alguns dels responsables.

Aliments traslladats a l'autopista pels manifestants que participen en el tall de l'autopista, al punt fronterer d'El Portús

Però a banda de menjar calent, per combatre el fred, els manifestants han arribat preparats amb roba d'abric, uns més que altres, i alguns d'ells han anat a buscar troncs per encendre foc i poder escalfar-se al costat de l'escenari.

Antiavalots francesos

Arribar fins al punt de la protesta no ha estat senzill, han explicat a Públic alguns assistents. A banda de possibles controls policials, a La Jonquera hi havia embussos, que molts han intentat evitar accedint a través de pistes de muntanya poc aconsellables per qui no disposi d'un quatre per quatre. Hi ha qui ha posat paciència i ha pogut acostar-se a sota l'autopista amb el seu vehicle, però altres l'han deixat aparcat molt abans i han arribat caminant.



Entre els participants a la protesta hi ha molta gent jove, però també gent d'edat avançada. L'ambient ha estat en general relaxat, llevat de les primeres hores i d'alguns moments posteriors de tensió, quan semblava que la policia francesa es disposava a actuar per intentar desallotjar els manifestants.

Moment de tensió a l'autopista entre manifestants i gendarmes, a la vora d'El Portús. EFE

Els CRS (agents antiavalots francesos), amb el pas de les hores, han fet retirar alguns automòbils amb grues i han advertit als manifestants que havien de treure la resta si volien evitar una intervenció per la força, que finalment no només no s'ha produït sinó que semblava del tot descartada, si més no durant la primera jornada. La gendarmeria francesa ha mantingut el dispositiu, amb deu furgonetes si més no, a certa distància del grup de manifestants que intercepten el seu moviment en primera línia.



Tsunami Democràtic preveu mantenir el tall fins dimecres, encara que s'està pendent de quina serà la decisió de les policies francesa, catalana i espanyola ja que en les pròximes hores es reprèn l'activitat comercial i de transport al país veí.​

Moviments de la Guàrdia Civil

Cap a les 19 hores, les unitats de la BRIMO de Mossos d'Esquadra que es trobaven a la vora del peatge de l'autopista han abandonat aquesta posició.



Però diverses unitats del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil s'han desplegat a la vora de La Jonquera després que Mossos hagin sol·licitat la seva col·laboració en la zona.



Fonts de l'Institut Armat han assenyalat a l'agència Europa Press que tots dos cossos policials es troben ja sobre el terreny per si finalment s'ordenés una actuació per a desallotjar als manifestants independentistes i desbloquejar el pas.



Aquest mateix dilluns, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha abordat amb el seu homòleg francès, Christophe Castaner, la possibilitat que la Gendarmeria del país gal actuï si continua el bloqueig del trànsit a la frontera.



També hi ha hagut contactes des del pla dels comandaments operatius, centralitzats des del Centre de Coordinació (CECOR) integrat per Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil des que es va conèixer la sentència i van començar les protestes.

Manifestació a Barcelona

Mentre tant a Barcelona la plataforma Generació 1 d'Octubre, la que havia organitzat l'acampada a Plaça Universitat, havia convocat una altra concentració de protesta antirepressiva davant la Delegació de Govern, per oferir una alternativa a qui volgués manifestar-se en aquesta jornada i no pogués desplaçar-se a La Jonquera. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han afegit a la convocatòria i cap a les 19 hores, centenars de manifestants s'han concentrat enfront de la seu de la Delegació, fortament custodiada pels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola.



Mossos d'Esquadra i Policia Nacional havien acordonat prèviament els voltants de la seu al carrer Mallorca, per la qual cosa els manifestants, que han cridat en favor de la llibertat dels presos polítics i contra les actuacions policials durant les protestes posteriors a la sentència, no han pogut acostar-se a la seu governamental.



La concentració s'ha desenvolupat sense incidents i els manifestants s'han desplaçat després a la Diagonal i han tallat el trànsit en aquesta avinguda a l'altura de Roger de Llúria, primer, i en la confluència amb el Passeig de Gràcia, després.