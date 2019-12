Els dies -i les setmanes- previs al Barça – Reial Madrid han estat marcats pel Tsunami Democràtic i pel seu anunci d’acció per denunciar la repressió a Catalunya i la falta de voluntat de l’Estat per negociar una sortida al conflicte polític que passi per l’exercici de l’autodeterminació. L’impacte previ de la mobilització ha estat enorme, amb una gran cobertura mediàtica. Ara bé, durant aquest mateix dimecres, la mobilització ha quedat a mitges, lluny de l’impacte global que pretenia. Fins i tot es podria dir que gairebé hauria passat força desapercebuda si no hagués estat pels enfrontaments que s’han viscut durant el partit a l’exterior del Camp Nou, al barri de les Corts.



La convocatòria del Tsunami era a les 16h, és a dir, quatre hores abans de l’inici del partit. Diverses columnes de manifestants s’han aplegat als quatre punts de trobada, que segons la Guàrdia Urbana ha reunit a unes 5.000 persones. La mobilització en aquest punt, però, ha estat fonamentalment tranquil·la, sense massa elements noticiables, més enllà de les pancartes del Tsunami, amb el lema “sit and talk” que s’han repartit. Un cop s’ha apropat l’hora de l’inici del partit, alguns vigilats de seguretat han obligat als aficionats a deixar unes mascaretes amb el rostre de Messi i les pancartes del “sit and talk” a l’exterior.



Quan la pilota ha començat a rodar, el Tsunami s’ha deixat notar en viu i a través de les xarxes socials, però no tant a través de la televisió, que era la plataforma en la qual confiava el moviment per arribar arreu del món. En aquest sentit, s’han pogut veure un parell de pancartes de certes dimensions amb els lemes “Spain sit and talk” i “freedom”. També s’han desplegat milers i milers de les pancartes amb la frase “sit and talk”, repartides a l’exterior. A la televisió, però, no s’han percebut gaire. Posteriorment, durant la segona part del partit, s’han llançat desenes de pilotes inflables a la gespa, coincidint amb la primera substitució d’un jugador. L’acció ha provocat l’aturada del partit durant dos minuts.

Tensió a l'exterior del Camp Nou. EFE / ANDREU DALMAU.

En canvi, des de l’inici del partit hi ha hagut força més tensió a l’exterior del Camp Nou, on els Mossos d’Esquadra han provocat algunes càrregues dures contra els milers de persones que hi havia concentrades. Diversos vídeos retraten actuacions amb violència dels antiavalots de la policia catalana, així com llançaments d’objectes per part d’alguns dels concentrats. També s’han encès quatre barricades i hi ha hagut almenys cinc detencions de manifestants, acusats de desordres públics i de llançaments d’objectes contra els agents. D’altra banda, també s’han denunciat nous carrusels dels Mossos, és a dir, la pràctica molt perillosa de recórrer amb la furgoneta a tota velocitat una àrea plena de gent, amb l’objectiu de dispersar-la.

🔴 DIRECTE | Els Mossos disparen pilotes de foam durant les càrregues que s'estan produint a l'exterior del Camp Nou #directebetevéhttps://t.co/pm3M1yGuNI pic.twitter.com/F7ZQ7LHtvs — btv notícies (@btvnoticies) December 18, 2019

En acabar el partit, el Tsunami Democràtic ha emès un comunicat en què ha explicat que l’acció estava pensada en primera fase, la primera de les quals justament buscava captar l’atenció mediàtica i fixar el lema “Spain, sit and talk”, que s’ha assolit “amb èxit”. La segona fase consistia que el lema estigués present al camp i a les grades, i en això ja s’ha quedat més a mitges, amb un impacte limitat. En aquest sentit, explica que la segona fase "estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reixida". Amb tot, el moviment considera que l’acció no ha estat un “epic fail”, perquè “la gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat”.