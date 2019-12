El Ministeri de l'Interior ha anunciat que enviarà entre 400 i 500 agents antidisturbis a Catalunya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per reforçar el dispositiu de cara al Barça - Madrid, que es disputarà aquest dimecres, durant el qual el Tsunami Democràtic ha convocat una acció. Així ho ha traslladat al Departament d'Interior, dirigit per Miquel Buch, que ja havia programat un dispositiu d'un miler de Mossos d'Esquadra al Camp Nou i que treballaran conjuntament amb els 2000 vigilants privats contractats pel Barça. Tot i això, la Generalitat no els ha demanat per cobrir el camp, pel que els agents espanyols es trobaran en altres punts de la ciutat.



Aquest dimarts s'ha reunit el gabinet de seguiment presidit pel president Quim Torra, al qual també hi ha assistit Buch, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la portaveu de Govern, Meritxell Budó; la de justícia, Ester Capella; i la de salut, Alba Vergés. En aquesta reunió, Buch ha traslladat la informació del dispositiu de seguretat als membres del Govern, tant dins com a fora de l'estadi.

Segons Buch, el partit es desenvolupa en un context d'alerta terrorista de 4 sobre 5, en unes dates pròximes a les celebracions nadalenques i dins de la "mateixa complexitat" d'un Barça-Madrid, un partit qualificat "d'alt risc". El conseller ha destacat que des de fa anys el dispositiu de seguretat per aquest esdeveniment esportiu "sempre està reforçat", i que comptarà amb la Guàrdia Urbana.

Un dels aspectes que més preocupa al club de futbol català és una possible invasió del camp, motiu pel qual el Barça està treballant amb seguretat privada coordinadament amb la conselleria. Per contra, els agents dels cossos espanyols no es trobaran al Camp Nou, sinó que s'encarregaran de reforçar altres infraestructures com ara l'aeroport, les estacions de tren i els edificis de titularitat pública com ara la delegació del Govern espanyol.



El darrer cop que el Ministeri de l'Interior, dirigit per Fernando Grande-Marlaska, va enviar reforços policials va ser durant les protestes contra la sentència del judici al Procés. Aquell cop un miler d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es van desplaçar fins a Catalunya.