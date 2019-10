El Tsunami Democràtic prepara tres mesos de mobilitzacions per col·lapsar l'Estat

A pocs dies per conèixer la sentència del Tribunal Suprem pel judici als líders independentistes, es van coneixent detalls de les mobilitzacions de resposta. Segons informa el diari Ara, el Tsunami Democràtic prepara tres mesos de mobilitzacions durant els quals farà bloquejos intermitents a les principals infraestructures del país. Fins a finals del gener, el Tsunami té previst anar augmentant la contundència de les accions, sempre des de la desobediència civil i la lluita no-violenta.



La plataforma ja ha anunciat pels seus canals de Telegram i les xarxes socials que convocarà una mobilització en el moment just que es conegui la decisió final del Suprem: "Quan surti la sentència, hauràs de deixar el que estàs fent. La resposta que està preparada requereix una reacció immediata", diu en un missatge difós aquest dimecres. També s'ha fet una crida a portar provisions a aquesta acció, pel que s'augura una acció amb cert recorregut: "La resposta que s'ha organitzat pretén generar una situació de crisi generalitzada a l'Estat espanyol que es prolongarà en el temps".

El Tsunami Democràtic reprodueix una estructura similar a la de l'operatiu que es va utilitzar per distribuir les urnes de l'1 d'octubre

Segons informa el diari, el Tsunami Democràtic reprodueix una estructura similar a la de l'operatiu que es va utilitzar per distribuir les urnes durant l'1 d'octubre. La majoria de municipis disposen de dos coordinadors que s'encarreguen de transmetre les mobilitzacions als nuclis locals, els quals desconeixen els noms i cognoms de les persones de la plataforma més enllà dels seus municipis per garantir la seguretat del moviment.



A diferència de l'1-O, quan les persones coordinadores eren gent poc implicada prèviament en moviments polítics per passar desapercebudes davant els cossos policials, aquest cop la tasca la desenvolupen militants amb trajectòria prèvia. De nou, el Signal és l'aplicació escollida per comunicar-se, considerada com l'app de comunicació més ben blindada.



Un operatiu policial dirigit pels Mossos d'Esquadra

Qui també s'està preparant per a una possible tardor calenta és la policia. A diferència del que va passar durant la jornada del referèndum, els Mossos d'Esquadra seran els únics encarregats de desplegar l'operatiu policial als carrers. Els 1.600 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que han vingut a Catalunya a donar-los suport seran l'últim recurs i estaran subordinats a les ordres del cos català.



L'operatiu, sobretot, s'encarregarà de protegir els edificis institucionals. A dins, hi hauria els cossos estatals, mentre que els Mossos faran de mur de contenció a fora. També seran els Mossos els que tenen l'ordre de desallotjar els manifestants si arriba el moment. La policia catalana haurà d'afrontar l'operatiu d'aquesta nova etapa de mobilitzacions, quan es troba novament en el punt de mira de l'Executiu estatal, que estudia l'aplicació de la llei de seguretat nacional com a substitutiu de l'article 155 i la consegüent intervenció dels Mossos.