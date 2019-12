El Tsunami Democràtic ha fet una crida aquest dimecres al matí a portar pilotes inflables al Camp Nou a través de les seves xarxes socials. El moviment no ha destapat l'acció que té pensada pel partit entre el Barça i el Reial Madrid d'aquest vespre, tota una incògnita a hores d'ara, sinó que es tracta d'una resposta satírica a la notícia publicada per La Vanguardia també aquest matí, en la qual el diari del Grup Godó assegurava que aquestes eren les intencions de la plataforma.



"Doncs no s'havia planificat però ens sembla una bona idea. Atenció: que tothom porti pilotes inflables al camp! Moltes Gràcies, La Vanguardia", diuen en un missatge difós per les xarxes socials on el Tsunami compta amb milers de seguidors. A més, ha animat que, qui ho vulgui, porti pilotes amb "missatges" perquè arribin al camp durant el partit, i ha creat el hashtag #ChallengeLaVanguardia per a l'ocasió.

Doncs no s'havia planificat però ens sembla una bona idea.



ATENCIÓ: QUE TOTHOM PORTI PILOTES INFLABLES AL CAMP! Moltes gràcies, @LaVanguardia. 😎



Afegiu el vostre missatge a les pilotes inflables. Un missatge per al món. 🌊#ChallengeLaVanguardia https://t.co/9L1PU2dBah — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

El Tsunami també ha difós les indicacions usuals durant les accions convocades, explicant que el moviment "s'adapta i adopta idees" tot fent referència al #ChallengeLaVanguardia, i recordant que la protesta d'avui "com totes les de Tsunami Democràtic, s'emmarquen en la més estricta noviolència". De nou, tornen a recomanar portar "ràdio, aigua i entrepà", convoquen a les 16.00 h a l'estadi i anuncien que "a les 20h tothom podrà veure el partit i el missatge "Spain, sit and talk arribarà a tot el món".

#18D



5. El Tsunami és com l'aigua. S'adapta i adopta idees. Tsunami accepta el #ChallengeLaVanguardia i anima tothom a dur una pilota inflable i escriure-hi un missatge per al món. ⚽️🌊#TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/e5BleTfFWD — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

La Vanguardia explicava en el seu article que una de les accions sorpreses que preparava la plataforma consistia a "fer ploure pilotes inflables de platja sobre el terreny de joc". Aquesta acció, afirma l'article, "obligaria l'àrbitre a aturar el partit, demanar la seva retirada del terreny de joc i reprendre el partit, amb sanció al club per no impedir l'acció": "No s'ha d'oblidar que el Barça disposa d'un circuit tancat de càmeres de vigilància tan complet que no resultaria especialment complex poder identificar, a posteriori, els socis que hagin pogut participar en el llançament", diu el text.



A més, també afirma que es desplegarà una pancarta gegant durant el partit i que es volen denunciar les bales de foam utilitzades durant les protestes contra la sentència per reduir manifestants que, juntament amb les bales de goma, van causar pèrdues d'ulls i diverses ferides.

Torra veu compatible jugar el clàssic amb la protesta

L'esperada acció del Tsunami també ha arribat al Parlament de Catalunya. Durant la sessió de control, el president Quim Torra ha afirmat que es pot compatibilitzar la celebració del partit amb la protesta: "Es pot fer un exercici de la protesta democràtica i pacífica, i alhora jugar el partit", ha dit, responent a la dirigent de Ciutadans, Lorena Roldan.



Roldan havia acusat a Torra de voler ser president i membre dels CDR alhora, quelcom que veu incompatible perquè "té el deure ineludible de vetllar pel benestar i la seguretat de tots els ciutadans". Torra, ha demanat a Ciutadans que accepti que a Catalunya "la gent protesta perquè la sentència és gravíssima hi ha gent a presó i a l'exili", i també ha desitjat que guanyi el Barça i que hi hagi un bon partit de futbol.