L’acció del Tsunami Democràtic durant el Barça – Madrid d’aquest dimecres va quedar-se a mitges, lluny de l’expectació que havia generat durant els dies i setmanes previs. El moviment, però, no ha volgut titllar la mobilització de fracàs. El gran canvi, però, s’hauria produït si s’hagués pogut porta a terme una acció que, segons ha explicat un dels portaveus del Tsunami, va aturar l’actuació dels Mossos d’Esquadra. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l’esmentat portaveu ha assegurat que pretenien mostrar dues pancartes durant el partit portades per drons. Una portaria el lema “Spain, sit and talk”, mentre que l’altra “duia un missatge on es posava de manifest que la població catalana està sent discriminada políticament i reprimida per voler exercir drets com l'autodeterminació”. Segons el Tsunami, “això hagués aturat el partit i canalitzat la protesta”.



En l’entrevista, el portaveu del moviment també destaca que s’ha aconseguit fixar a l’agenda el missatge “sit and talk” i denuncia que durant el dimecres “la policia ha tornat a carregar contra gent que no estava provocant cap tipus d’aldarull sinó exercint el dret”. Durant els aldarulls que hi va haver ahir al vespre a l’exterior del Camp Nou, els Mossos d’Esquadra van detenir deu persones, a les que acusen de desordres públics. Les imatges, però, tornen a posar de manifest la brutalitat policial, amb alguns carrusels amb les furgonetes a tota velocitat, el llançament de projectils de foam i càrregues indiscriminades en diverses ocasions.



El Tsunami també es mostra crític amb la directiva del Barça, perquè “no és capaç d'assumir un missatge tan transversal i fins i tot ‘tou’”, com el “sit and talk”, ja que se li va demanar que contribuís a fer-lo visible, i, per tant, “té un problema i el tenen els seus socis i propietaris”. Finalment, el Tsunami manté que les seves reivindicacions són “una negociació sobre el dret a l'autodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i el ple exercici de drets fonamentals”.