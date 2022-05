Ada Colau proposarà a la Generalitat i a l'Estat limitar el nombre de creuers a Barcelona. Segons ha afirmat en una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE, el model actual de creuer sense límit "no és sostenible" i cal fer "més passos" en un context d'emergència climàtica i tenint en compte l'impacte dels visitants a la ciutat. L'alcaldessa també ha afegit que el principal contaminant que perjudica els veïns és el trànsit rodat i ha assenyalat que s'ha d'estudiar la mesura d'un peatge urbà com han proposat aquesta setmana entitats ecologistes.

Per a Colau és una "molt bona notícia" que Barcelona recuperi l'activitat i la vida postpandèmia però ha assenyalat que cal trobar un "equilibri" i regular el turisme. En aquest sentit, ha considerat que en el cas dels creuers s'han de fer "més passos", ja que el model actual no és sostenible. Per a ella, cal buscar límits i, en aquest sentit, aplaudeix la mesura aprovada pel Govern balear que fixa un topall al nombre de creuers que poden arribar diàriament a l'illa.

L'alcaldessa ha defensat que el 40% dels creueristes que arriben només s'estan quatre hores a la ciutat i això fa que es concentrin al centre i es generi una sensació de "col·lapse" i no hi hagi "un retorn generalitzat". Segons ha dit, durant el mes de maig han passat per Barcelona 125 creuers i el 2019 es van superar els tres milions de creueristes. De fet, després de l'aturada pandèmica, les xifres de creuers comencen a apropar-se als nivells previs.

Entre gener i el que portem de maig, Barcelona ha rebut més de 250 creuers, gairebé els mateixos que el 2019, quan van ser 265. El volum de passatgers, però, encara queda notablement per sota. Així, entre gener i abril han arribat al Port de la capital catalana uns 220.000 creueristes, quan en el mateix període de 2019 van ser 552.000. Justament, però, és a partir del maig quan comença la temporada alta d'aquest tipus de turisme i la previsió és que la distància amb el 2019 es vagi escurçant, coincidint amb el final de totes les restriccions pandèmiques.

Tant el 2018 com el 2019, Barcelona va rebre més de 3 milions de creueristes, un volum que més enllà de l'evident impacte en la contaminació, també genera un seguit d'externalitats negatives a Ciutat Vella, la zona de la ciutat on aclaparadorament es concentren aquests visitants, com han denunciat diverses entitats ecologistes i ambientals. En el mateix govern de Barcelona, però, la relació amb el turisme produeix divergències, ja que el regidor de l'àrea, Xavier Marcé (PSC), aplaudeix el retorn de les xifres massives de visitants, mentre que els comuns defensen la necessitat de fixar-hi límits.