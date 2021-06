Obrir portes. Aquesta és l’acció que esperaven des de feia mesos els parcs d’atraccions catalans i que van poder fer el passat 15 de maig, després d’una clausura forçada de set mesos derivada de la pandèmia de la Covid-19. Tot i que pugui semblar una qüestió menor, aquest tipus d’instal·lacions reben cada temporada centenars de milers de visitants i la seva contribució al PIB espanyol és "innegable", segons l’Associació Espanyola de Parcs d’Atraccions i Temàtics (AEPA). Aquest col·lectiu agrupa parcs catalans, com ara Port Aventura World i el Tibidabo. a més d’altres arreu de l’Estat espanyol com, Terra Mítica al País Valencià o Parque Warner a Madrid.



En aquest sentit, Catalunya acull Port Aventura, el parc més visitat de l’Estat espanyol i un dels que més del continent europeu. Precisament Port Aventura explicava en un comunicat de premsa amb motiu de la seva reobertura que era un "destí segur", que comptava amb totes mesures reglamentàries per frenar la propagació del virus i que per fer-ho possible havia fet una inversió de cinc milions d’euros. Malgrat tot, la companyia no ha volgut fer declaracions a Públic sobre els reptes i les expectatives d’una temporada turística que tot just comença.

La limitació d'aforament i l'absència de bona part del turista estranger, obstacles per recuperar la normalitat

Tot i la supressió dels confinaments comarcals i per comunitats autònomes amb el final de l’estat d’alarma, el sector encara no preveu una temporada alta amb normalitat aquest estiu. Per una banda, les restriccions d’aforament continuen sent importants -ara mateix el topall és del 50%- i a la vegada el públic internacional –un dels seus pilars fonamentals– encara ha de fer front a limitacions a l’hora de sortir del seu país d’origen, fent que en alguns casos no es pugui desplaçar a l’Estat espanyol. Una situació que afecta sobretot a aquelles destinacions turístiques a tocar de la costa i, en especial, als parcs aquàtics. Això no obstant, l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre el final de l’ús obligatori de la mascareta a l’aire lliure a partir d'aquest cap de setmana fa afrontar amb optimisme la temporada als actors consultats. Unes dades que si bé no podran ser similars a les d’abans de la pandèmia, s’espera que responguin a la gairebé "normalitat" amb la qual treballen les empreses del sector.

L’esperança posada en el públic nacional

La limitació d’aforament no és l’única barrera a què han de fer front tant els parcs d’atraccions com els aquàtics. El públic que busca passar un dia amb la família o els amics prové de diversos punts de l’Estat i també d’altres destinacions internacionals. En aquest sentit, hi ha parcs que calculen que prop de la meitat dels seus clients són estrangers. És el cas de Waterworld -a Lloret de Mar-, on segons dades anteriors a la pandèmia el 70% dels visitants provenen de fora de la geografia espanyola. Julià López-Arenas, director dels parcs Waterwold i Aquadiver (Platja d'Aro), exposa que malgrat que es volen "apropar a una temporada normal", públics com el britànic "no vindran" i en aquest context és molt difícil intentar igualar xifres. Malgrat tot, explica, per exemple, que ja han reprès les activitats que es duen a terme amb les escoles catalanes i que gairebé s’han assolit xifres anteriors a la pandèmia. Així tenen indicadors que mostren un futur esperançador.



El cas dels turistes britànics és una qüestió que afecta tot el sector turístic català tenint en compte que el país és una de les destinacions més escollides pels anglesos a l’hora de planificar les vacances. L’entrada en vigor del Brexit, a més, ha fet que els tempos de vacunació i els criteris de mobilitat no estiguin coordinats amb els estats membres de la Unió Europea, provocant que hagin de fer llargs períodes de quarantena, entre d’altres motius, abans de viatjar a una destinació espanyola.

Per altra banda, al parc Aquadiver –que pertany al mateix grup empresarial– la situació és diferent. López-Arenas detalla que la gran majoria de visitants o bé són públic nacional o bé venen de països amb tradició de desplaçar-se per carretera. És el cas del públic francès i holandès, per exemple, que opten per estar en càmpings. En aquest cas, el desplaçament mitjançant vies no aèries no requereix de PCR i períodes d’aïllament i beneficia els actors turístics.

El Tibidabo confia, fins i tot, a millorar resultats

El cas del Tibidabo és totalment diferent. En el seu cas, la directora de les instal·lacions barcelonines -de titularitat municipal-, Rosa Ortiz, comenta que entre el 40% i el 45% dels visitants no només són nacionals sinó que a més són socis del parc, del Tibiclub. Tot i això, expressa que també busquen un "equilibri econòmic" perquè, tot i ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona, "el parc no pot ser una càrrega per a la ciutat". Ortiz, però, preveu que malgrat no haver pogut obrir ni per Nadal, ni per Setmana Santa ni en l’inici de la temporada alta, "milloraran resultats" respecte l’exercici previ a la Covid-19. La directora del Tibidabo argumenta que en part serà gràcies a la última "gran aposta", la nova Cuca de Llum. Aquest funicular que substitueix l’inaugurat l’any 1958 va estrenar-se el passat 12 de juny i ha de permetre als visitants del parc arribar a les instal·lacions gaudint de "tota una experiència".

El parc d’atraccions de Port Aventura, en la reobertura del 15 de maig passat. — Mar Rovira / ACN

Uns treballadors set mesos aturats

Tot plegat arriba després que tot el sector hagi estat set mesos tancat i amb els treballadors en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Sense dades de Port Aventura, la resta d’empreses consultades ja tornen a tenir tota la plantilla disponible o "gairebé al 100%". A més, en el cas del grup de Waterworld i Aquadiver han aprofitat el període per fer tasques de reparació i actualització de l’estructura.



Fonts de CCOO a Port Aventura opinen que en el seu cas "cap treballador està desprotegit" ja que la direcció ja ha reincorporat la plantilla i ha fet crides al personal fixe discontinu. Exposen que encara no tots els hotels estan oberts perquè el criteri d’obertura va en funció del nombre de reserves. Des del sindicat UGT, Paco López també es mostra "optimista" i amb "bones expectatives" però fa una puntualització. Esmenta que el que popularment els treballadors anomenen "el polígon Port Aventura" agrupa entre 4.000 i 5.000 treballadors i prop de 100 empreses que generen serveis al parc. En aquest sentit subratlla que es tracta d’un volum molt important i per aquest motiu demana algunes millores que van més enllà de la contractació com ara uns horaris de la línia de transport per al personal que siguin clars i no suposin un "mal servei".

Recuperar posicions

La situació en el moment de l’esclat de la pandèmia va ser crítica per les diverses companyies. Dades presentades per l’Associació Espanyola de Parcs d’Atraccions i Temàtics (AEPA) estimen que el conjunt de les empreses de tot l'Estat va perdre de mitjana un 80% de la facturació. Igualment la patronal recull que generaven en global –i tenint en compte que Port Aventura és la líder del sector– 25 milions de visitants i 85.000 llocs de feina directes i 85.000 d'indirectes. En els casos concrets de les fonts consultades, fan servir adjectius durs per descriure els resultats de la campanya passada. Deixant els mesos durs de confinament enrere el col·lectiu espera recuperar la normalitat de cara al 2022 i aprofiten per fer un reclam. Rosa Ortiz demana "no fer passes enrere".