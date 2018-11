Turull, Rull  i Sànchez invoquen la sentència d'Estrasburg a favor d'un opositor kurd per tornar a demanar la llibertat al TC

Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i el diputat de JxCat Jordi Sànchez han demanat al Tribunal Constitucional que els posi en llibertat i aixequi la seva suspensió com a parlamentaris, invocant la recent condemna del Tribunal d'Estrasburg a Turquia per l'empresonament d'un opositor kurd.



L'advocat dels tres líders independentistes presos, Jordi Pina, ha presentat aquest dilluns recursos d'empara davant el Constitucional, en els quals emplaça a l'alt tribunal a restituir els drets polítics dels encausats, a la llum de l'anomenada "sentència sobre el cas Demirtas contra Turquia", dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans dimarts passat.

En aquesta sentència, el Tribunal Europeu de Drets Humans reclama a Turquia que adopti les mesures necessàries per posar fi a la presó provisional de l'expresident del partit d'oposició prokurd HDP Selahattin Demirtas, empresonat des de fa més de dos anys, argumentant que el seu empresonament persegueix "asfixiar el pluralisme i limitar el lliure joc del debat polític".



En els seus recursos, l'advocat sosté que, tot i que el TC no ha resolt encara els recursos d'empara que en el seu moment van presentar contra l'empresonament i la suspensió dels diputats de JxCat Turull, Rull i Sànchez, la sentència d'Estrasburg obre un nou escenari per la seva analogia amb la situació dels independentistes presos.

Analogia dels casos

Per aquest motiu, els recursos exigeixen que "el més aviat possible" es revoqui la presó preventiva dels independentistes empresonats, així com la suspensió de la seva funció de diputats, fins que no existeixi sentència ferma sobre el cas procés.



Per al lletrat, el fet que Estrasburg va abordar en la seva condemna a Turquia és "mutatis mutandis perfectament equiparable" al del "procés", atès que la sentència "s'ocupa de definir quins són els drets polítics d'un càrrec parlamentari que es troba en presó provisional i en quines situacions tals drets (i els dels seus votants) són vulnerats per una perllongada privació cautelar de llibertat".



Els escrits recorden que la situació de Rull, Turull i Sànchez és més greu que la de l'opositor kurd, ja que, a diferència dels diputats de JxCat, "se li ha mantingut en l'exercici del seu càrrec i ha continuat percebent el seu salari de diputat durant la privació de llibertat".



Per aquest motiu, el lletrat sol·licita al TC que suspengui les resolucions que van acordar l'ingrés a la presó dels tres processaments i la seva suspensió com a diputats "a fi que, en plena llibertat o sotmesos a mesures menys oneroses, puguin exercir en plenitud els seus drets polítics, preservant-se així mateix els drets dels seus votants".



En el seu escrit, Pina assenyala que, en el cas de Jordi Sànchez, l'Estat espanyol "ha estat expressament requerit" sobre la suspensió dels seus drets polítics per part del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.