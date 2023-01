TV3 acomiada l'humorista Manel Vidal del programa 'Zona Franca' per una broma sobre el PSC 

L'humorista Manel Vidal, conegut per la seva participació en el programa d'humor La Sotana i El Soterrani, ja no tornarà a sortir al Zona Franca, el late night conduït per Joel Díaz que TV3 va estrenar l'octubre passat. Així ho han decidit la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la productora del format, Atomic Beat, després que en la seva última intervenció al programa fes una broma sobre el PSC que no ha agradat gens a la televisió pública, segons ha avançat el diari Ara.



El fins ara col·laborador del late night de la televisió pública conduïa una secció setmanal que consistia en un fals consultori polític satíric. En la seva última intervenció, l'humorista va fer servir un political compass, el clàssic gràfic que s'utilitza per situar algú políticament: esquerra/dreta i autoritari/llibertari, per comentar les negociacions dels pressupostos catalans.

Fins aquí tot bé. El "problema" va arribar quan l'humorista va situar un votant del PSC a la part de dalt i a la dreta, però el gràfic ja no era un quadrat amb dos eixos, quan el quadre va tornar a sortir en pantalla havia adoptat la forma d'una esvàstica gegant de color blau cel (fent referència a un popular mem d'Internet). "L'única diferència entre el PSC i Junts és que el PSC podria posar a la presó els de Junts", va dir.

La broma no ha agradat gens al consell de govern de la Corporació, on tres dels set membres són nomenats a proposta del PSC. TV3 diu que Vidal ha superat "una línia vermella". El programa ha estat censurat i retirat de la web de TV3.