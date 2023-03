La UAB aparta un catedràtic condemnat per assetjament sexual a una doctoranda a qui dirigia la tesi

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aparta el catedràtic de Física de la Facultat de Ciències, Àlvar Sánchez, condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. Segons avança eldiario.es, l'Audiència de Barcelona ha ratificat la sentència i el condemna a un any i mig de presó i nou d'inhabilitació i li prohibeix apropar-se a la víctima, que en el moment dels fets tenia 22 anys.

En un comunicat, la UAB indica que la sentència judicial que condemna el catedràtic deriva "directament" de l'activació del protocol de la universitat per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i la violència masclista. Segons l'escrit, l'Observatori per a la Igualtat de la UAB va activar la Comissió Tècnica Assessora (CTA) quan la víctima hi va acudir per denunciar els fets, el 2018.

Aleshores, la comissió ho va traslladar a la Fiscalia. Segons explica en el comunicat la universitat, un cop el cas va passar a mans de la justícia, la UAB va quedar-ne a disposició i va deixar l'expedient disciplinari en suspens. Ara, lAudiència de Barcelona considera provat que el catedràtic va aprofitar la seva situació acadèmica i de poder que tenia sobre la tesi de la víctima per assetjar-la sexualment durant dos anys.

El professor va fer tocaments i xantatge emocional a l'estudiant i fins i tot la va assetjar en viatges a congressos. Segons detalla el mateix mitjà, en un congrés a Marsella, aprofitant que la víctima va anar a buscar una jaqueta a la seva habitació, el catedràtic va entrar darrere seu i una vegada a dins "la va abraçar amb força". L'estudiant es va espantar i va sortir corrents de l'habitació.

El setembre del 2017, tornant amb cotxe d'un altre esdeveniment acadèmic, el catedràtic li va posar la mà a la cuixa sense el seu permís. Un any després, en un altre congrés a Finlàndia, ell li va tocar el cul just abans que la doctoranda fes una conferència.



L'entitat assegura que que ha acompanyat la víctima durant el procés i n'ha evitat "en tot moment la revictimització". L'equip de govern de la UAB informa que aplicarà "de manera immediata mesures cautelars, atesa la gravetat dels fets provats".

Investiguen una agressió sexual a un institut del Vendrell

Un jutjat investiga una presumpta agressió sexual de cinc menors a dos companys a l'Institut Escola Àngel de Tobies al Vendrell (Baix Penedès). Els nois, tres dels quals són menors de 14 anys i per tant inimputables, haurien fet tocaments a les dues víctimes, també menors. Els fets van tenir lloc el 3 de març i una setmana després, els dos menors majors de 14 anys van declarar davant de la fiscalia de menors.

El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona va resoldre la petició de mesures cautelars presentades per la fiscalia per un delicte d'agressió sexual i va acordar llibertat vigilada i la prohibició d'aproximar-se a menys de 50 metres així com la comunicació amb les víctimes per qualsevol mitjà.

Aquesta nova agressió arriba just una setmana després de la violació grupal a una nena d'11 anys a Badalona, on tres dels agressors són menors de 14 anys. Fa unes setmanes, cinc menors van ser detinguts acusats d'agredir sexualment una noia en un institut de Rubí.