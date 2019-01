Uber i Cabify marxen de Barcelona 

Uber i Cabify abandonen Barcelona. La multinacional de transport Uber ha anunciat amb un comunicat que deixarà d'oferir els seus serveis a la ciutat després que el Govern aprovés el decret llei que regula el model de negoci de les empreses VTC. Al text, asseguren que són partidaris d'una regulació, però d'una regulació "justa": "Una regulació que tingui en compte els conductors de la VTC i els milers d'usuaris, que avui veuen desaparèixer el seu mitjà de vida i la seva llibertat de triar com es mouen per la ciutat", afirmen.



Uber critica el marge d'un mínim de 15 minuts entre la contractació del servei i l'execució d'aquest que imposa la nova legislació, una mesura pionera a tota Europa que evita la competència deslleial contra el taxi. Asseguren que "és totalment incompatible amb la immediatesa dels serveis sota demanda, com UberX". Segons l'empresa, a partir d'aquest mateix divendres deixaran d'estar disponibles a Barcelona.



Per la seva banda, Cabify s'ha sumat a Uber i ha anunciat que divendres deixarà d'operar a Catalunya, ja que, assegura, el 98,5% dels viatges contractats pels seus usuaris estan per sota dels 15 minuts. Afirma que el decret del Govern té "com a únic objectiu i, per tant també com a conseqüència final", l'expulsió de Cabify de Catalunya i Barcelona.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar aquest dimarts l'aprovació del decret,l'objectiu del qual és impedir que les empreses VTC puguin competir amb el taxi, un servei públic molt més regulat. El text inclou tres mesures per fer-ho possible: el marge temporal que limita els vehicles VTC a serveis contractats amb antelació; la prohibició d'aquests conductors a buscar clients al carrer, pel que haurien de restar estacionats o a la base de l'empresa, i la denegació d'utilitzar la geolocalització per afavorir la petició del servei.

Calvet, a més, va anunciar que l'executiu començaria a treballar en una llei per modernitzar el sector del taxi, incloent-hi alguns dels serveis que fins ara oferien empreses com Cabify i Uber, i abordaran els problemes que es deriven de l'especulació amb el mercat de les llicències de taxis.



Fa mesos que els taxistes es mobilitzen a les principals ciutats de l'Estat. Les convocatòries van iniciar-se amb les demandes per limitar les llicències VTC, ja que consideraven que es generava una "competència deslleial" contra el sector del taxi, amb llicències limitades per l'administració. A més, els treballadors denunciaven la manca de control pel que fa a drets laborals i el greuge comparatiu en l'àmbit tributari d'aquestes empreses respecte al sector del taxi.



Per contra, les empreses VTC asseguren que el decret del Govern impossibilita el negoci d'Uber i Cabify i deixa al carrer els seus treballadors. Durant els darrers dies, treballadors d'aquest àmbit han ocupat l'Avinguda Diagonal amb els seus vehicles i han recollit firmes per evitar la iniciativa del Govern, sense èxit. Els representants de la patronal ja han anunciat que estudiaran demandes legals contra l'executiu català.