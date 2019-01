Uber i Cabify anuncien que deixaran Barcelona si s'aprova el decret del Govern

Canvi important en el conflicte del sector de la mobilitat que viu Catalunya i, sobretot, Barcelona, aquests dies. La llarga tarda de reunions que ha mantingut el conseller de Territori, Damià Calvet, juntament amb representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb el sector del taxi, primer, i amb les empreses VTC, després, ha servit perquè el Govern de la Generalitat s'hagi reafirmat en la voluntat d'aprovar imminentment el decret que reguli els vehicles VTC, amb una proposta que ha indignat les dues grans companyies del sector, Uber i Cabify. Ambdues, directament, han amenaçat amb abandonar l'activitat a la capital catalana.



En paraules del conseller, el Govern s'ha "reafirmat en la voluntat de regular i d'incloure els 15 minuts de precontractació en els VTC, una mesura que creiem proporcional i que diferencia els uns dels altres". La voluntat de l'Executiu és aprovar el proper dimarts el decret regulador que, entre d'altres qüestions, inclourà un annex que habilitarà a l'AMB a ampliar fins a una hora el període de precontractació, mesura que l'ens metropolità vol aplicar. A més a més, la proposta també prohibeix que Uber i Cabify facin servir la geolocalització, vol impedir que els vehicles VTC circulin sense passatge, així com obligar-los a inscriure's en un registre de la Generalitat.

Per al conseller Calvet, "en el redactat hem inclòs que els ens locals i metropolitans podran augmentar el temps de precontractació en funció de condicions territorials i ambientals. I així ho hem explicat a taxis, VTC i AMB. No hem cedit al xantatge de ningú”. Mentre que els taxistes valoraran demà la proposta en una assemblea a les 11h del matí i mentrestant mantenen la vaga, els representants d'Uber i Cabify s'han indignat. Segons Josep Maria Goñi, president d'Unauto VTC Catalunya, Uber i Cabify "abandonaran Barcelona" si s'aprova la nova versió del decret. "La Generalitat ha cedit al xantatge del taxi i tenim l'obligació prendre aquesta mesura", ha afegit.



El president de l'Associació Taxi Companys, Luis López, ha dit després de la reunió que han "avançat" i que tenien "una solució bona", mentre que el líder d'Elite Taxi, Alberto Tito Álvarez, ha dit que la proposta de la Generalitat es votarà demà a les onze en una assemblea a plaça Catalunya. Fins aleshores, el taxi ha decidit mantenir la vaga indefinida.

Paral·lelament, la jornada ha estat marcada per les protestes i les mobilitzacions, ja en el cinquè dia de vaga de taxis. Milers de taxistes s'han manifestat al voltant del Departament de Territori mentre durava la reunió, que s'ha allargat més de tres hores. Els taxistes havien arribat a l'avinguda Josep Tarradellas després d'haver-se aturat a plaça Espanya, on havien bloquejat el túnel de la Gran Via que passa per sota de la plaça. Durant el matí hi havia hagut talls a la ronda Universitat, el carrer Sepúlveda, l'avinguda Paral·lel i el carrer Tarragona, a més d'un tram de la Gran Via.