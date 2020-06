La UE pacta la reobertura de fronteres amb 15 països extracomunitaris

La Unió Europea reobre amb cautela i restriccions les seves fronteres. La presidència de torn de la Unió Europea ha posat en marxa el procediment per a aprovar el llistat de països extracomunitaris que podran accedir a sòl europeu a partir de l'1 de juliol. Tal com estava previst, els Estats Units o Rússia no estan dins de la quinzena d'Estats preseleccionats que podran entrar a l'espai Schengen aquest mes.



Els Vint-i-set tenen fins a aquest dimarts al migdia per a donar llum verda al llistat, que requereix de majoria qualificada per a ser aprovada. El procediment que han activat és l'eina que Brussel·les ha fet servir al llarg d'aquests mesos per a aprovar assumptes sense la necessitat de reunir-se físicament.



Els ambaixadors de la UE ja van acordar la setmana passada deixar a un costat els criteris polítics i centrar-se en dades epidemiològiques. Així, els diplomàtics exigeixen una relació de reciprocitat, on tots dos blocs aixequin el veto als ciutadans de l'altre país. Tot i que divendres passat hi havia un principi d'acord, els dubtes d'alguns socis comunitaris han allargat les converses durant tot el cap de setmana.

La Comissió Europea va recomanar el tancament de les fronteres exteriors del bloc el passat 16 de març amb la pràctica totalitat de països extracomunitaris, fent excepcions per al retorn dels nacionals o residents.

Tres mesos més tard, l'Executiu d'Ursula von der Leyen ha convidat als socis a reobrir gradualment les fronteres a partir de l'1 de juliol. Conscients de les conseqüències que ha tingut la pandèmia en el bloc comunitari, es farà de manera restrictiva i controlada. Per això han acordat obrir les portes només a 15 dels 172 països que tenien accés a l'espai Schengen abans que el coronavirus trepitgés sòl europeu.



Aquests són Algèria, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia, l'Uruguai i la Xina. Pequín continua sent una incògnita, ja que ara com ara no permet als ciutadans europeus entrar en el seu territori, per la qual cosa no hi hauria un acord de reciprocitat.

Criteris epidemiològics

Aquesta és la primera relació de països que podran entrar a la Unió Europea a partir d'aquest dimecres, llistat que s'anirà actualitzant quinzenalment sobre la base de criteris epidemiològics. Les capitals exigeixen que les fronteres s'obrin a països on l'abast de la pandèmia es trobi en nivells similars als que té el bloc.

Segons l'acord posat damunt de la taula, els països tercers que accedeixin a la Unió Europea haurien de tenir el mateix nivell o inferior d'infeccions que els que hi havia a data de 15 de juny. Això és 16 nous casos de Covid-19 en els últims 14 dies, per cada 100.000 habitants. També haurien de complir que la tendència de contagis sigui estable o decreixent i demostrar la qualitat de la resposta al virus en termes de testatge, contenció i tractament.



Això significa que si la situació del virus estigués més controlada al llarg del pròxim mes en països com els Estats Units, Rússia o Costa Rica, és probable que els seus habitants puguin viatjar aquest estiu al Vell Continent.



Brussel·les confia que aquest acord pugui entrar en vigor l'1 de juliol, encara que la data podria variar lleugerament, en funció de si aquest dimarts hi ha majoria qualificada o no per a donar llum verda al llistat.



En cas que s'aprovi, aquesta norma donaria accés als països mencionats més amunt a tots els Estats membres menys a Irlanda i Dinamarca, que tenen llibertat en l'aplicació d'aquesta norma. Així, també inclouria a quatre països extracomunitaris- Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein- per la seva pertinença al territori Schengen.

Si els socis no aconseguissin un acord aquest dimarts és probable que cada país creï el seu propi llistat. Això generaria un caos en el bloc perquè a pesar que cada país té el dret d'autoritzar o desautoritzar l'entrada, en un territori sense fronteres és important coordinar l'obertura de països tercers, ja que els viatgers tenen llibertat de moviment en territori Schengen una vegada hi han entrat.

Excepcions en països extracomunitaris

Hi haurà excepcions. Igual que passa actualment, la Unió Europea permetrà l'entrada de determinades persones procedents de països que en aquests moments no estan autoritzats a accedir a territori europeu. Es tracta de personal sanitari, investigadors i professionals d'atenció geriàtrica, així com treballadors fronterers o temporers. També personal del sector de transport, diplomàtics i empleats d'organismes internacionals o persones que viatgin per un motiu familiar de força major.



També podran accedir-hi marines, passatgers en trànsit, ciutadans que necessitin protecció internacional o per raons humanitàries, estudiants a la Unió Europea i treballadors altament qualificats si la seva feina no es pot realitzar des de fora del territori comunitari.



Això sí, la Unió Europea podria introduir mesures de seguretat addicionals per a aquests viatgers, especialment si es produeixen des d'una regió d'alt risc. Així, exigeix que l'eliminació de la restricció temporal d'aquests viatges a persones procedents de països extracomunitaris ha de fer-se amb un principi de reciprocitat.