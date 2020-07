La UGT registra la petició d'indult per a Dolors Bassa

La UGT ha registrat la petició d'indult per a l'exconsellera Dolors Bassa al Ministeri de Justícia. De fet ho va fer el passat 15 de juny, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat a l'ACN fonts del sindicat. Diverses personalitats s'han adherit a una llista de suports a l'indult, entre elles els alcaldes de les quatre capitals catalanes, Ada Colau, Marta Madrenes, Miquel Pueyo i Pau Ricomà; el secretari general de la UGT, Josep Maria Àlvarez; el de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, el president de la patronal Pimec, Josep González; la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; el president de Lafede.cat, Luca Gervasoni, i l'exalcalde socialista de Girona Joaquim Nadal, entre d'altres.



El passat març, en una entrevista a TV3, Bassa ja va avançar que acceptaria la petició d'indult, dient "que el grup de gent amb qui havia treballat em demani l'indult em sembla fantàstic i l'acceptaré de seguida ". També va descartar que sigui indispensable que ella estigui a la presó per solucionar el conflicte català, i va subratllar que la seva prioritat és sortir perquè podrà fer "més feina al carrer que a la presó".



Setmanes abans, en una entrevista a Públic l'exconsellera -condemnada a 12 anys de presó pel Tribunal Suprem-, havia manifestat el següent: "Agraeixo el suport de la UGT-Catalunya. Vaig escoltar a CCOO i a la IAC que també s'hi afegirien i això, com no podria ser d'altra manera, em satisfà perquè em donen suport, em fan sentir acompanyada, està bé que des del sindicat trobin que és injust el nostre empresonament. Després de dos anys em sembla bé que hi hagi entitats que facin un pas al davant per definir-se clarament en favor dels drets i les llibertats. Jo no demanaré un indult però si me’l concedeixen, l’acceptaré. Però vull deixar clar que no és només un problema personal, tenim un conflicte i una repressió general; i el govern espanyol ha d’actuar davant d’aquest conflicte".