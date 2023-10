La ultradreta tot just reuneix un centenar de persones al seu tradicional acte a Montjuïc pel 12 d'octubre

Tot just un centenar de persones han participat aquest dijous en el tradicional acte de la ultradreta per celebrar el 12 d'Octubre a Montjuïc, coincidint amb el Dia de la Hispanitat. En la concentració convocada pel partit ultradretà Democràcia Nacional s'han proferit consignes contra Carles Puigdemont, el govern espanyol, els partits constitucionalistes i el rei.

La cita ha comptat amb la participació del líder de la formació i que es troba en tercer grau per l'assalt a Blanquerna l'any 2013, Pedro Chaparro. De fet, ha estat un dels protagonistes de l'acte, quan ha arrencat el triangle blau estrellat d'una bandera estelada des de l'escenari.

Els assistents han acabat l'acte amb l'himne d'Espanya i amb la besada a una bandera espanyola, a la vegada que els han convidat a trepitjar la part estripada de l'estelada. Part dels participants també han cantat l'himne de la Falange, el Cara al sol.

Prop d'un miler a passeig de Gràcia

D'altra banda, unes 900 persones -segons dades preliminars de la Guàrdia Urbana- s'han manifestat pel passeig de Gràcia de Barcelona sota el lema Prou ja de concessions. Es tracta d'un acte espanyolista que es fa des de 2012 i enguany destaca per la baixa assistència. L'espai ideològic ja s'havia mobilitzat en part diumenge passat en contra de l'amnistia, reunint unes 50.000 persones.

Pancarta de la manifestació convocada per Espanya i Catalans al passeig de Gràcia. — Albert Hernàndez / ACN

En la marxa convocada per Espanya i Catalans s'han sentit crits de "Puigdemont a presó", "Que et voti Txapote", en referència al president espanyol Pedro Sánchez, i "Abascal president". Amb molta presència llatinoamericana, s'han ballat danses de diversos països com ara Colòmbia, Veneçuela o Paraguai.

Pel que fa a la representació política, hi han assistit representants del PP, Vox i Ciutadans. La manifestació acaba amb parlaments dels organitzadors a la plaça Catalunya.