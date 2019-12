La ultradreta de Vox es manifesta a favor de la Constitució a Barcelona al costat del PP

Unes 50 entitats, amb el suport del PP i la primera línia de la ultradreta de Vox, s'han manifestat aquest divendres a Barcelona "per un Govern constitucionalista", tal com demanava la pancarta de la capçalera, pel dia de la Constitució. La manifestació, que ha reunit mig miler de persones segons la Guàrdia Urbana, l'ha convocat Espanya i Catalans i les associacions integrants de Cataluña Suma por España en motiu del dia de la Constitució.



També hi havia de participar Ciutadans, que finalment s'ha quedat al marge pel desplegament d'una pancarta per la derogació de la Llei de Violència de Gènere. Tampoc ha fet declaracions la seva líder a Catalunya, Lorena Roldan, en senyal de protesta.

La manifestació ha començat a les 12.00 h a la plaça Urquinaona i ha seguit per la Via Laietana. Els assistents portaven banderes d'Espanya i algunes senyeres, a més de banderes europees i s'han escoltat consignes com "Puigdemont a prisión" o, en passar per davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional, "aquesta és la nostra policia".



El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que les negociacions entre el PSOE i ERC es fan "fora de la Constitució", ja que "parlen d'autodeterminació". Fernández ha anat a la marxa acompanyat pel president del grup a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, i del secretari general del PPC, Daniel Serrano. També hi era el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha estat rebut a crits de "president", i el diputat ultradretà al Congrés Ignacio Garriga.

A un altre punt de la ciutat, davant la Delegació del Govern espanyol a Barcelona, unes 200 persones han cremat constitucions espanyoles en una foguera a terra. L'acció ha estat convocada per Pícnic per la República i ha estat controlada per un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra.



Per contra, a altres ciutats catalanes s'han celebrat manifestacions contràries a la Constitució, com ara a Girona, on una marxa antifeixista ha congregat centenars de persones amb el lema "el feixisme avança si no se'l combat". La manifestació coincidia amb la convocada per Societat Civil Catalana i Vox, de signe contrari, que s'han acabat trobant. Alguns dels antifeixistes han llançat ous als Mossos d'Esquadra i han superat les tanques que separaven les dues convocatòries. La policia ha identificat a tres manifestants.



A Tarragona, Societat Civil Catalana ha reunit unes 200 persones en defensa de la unitat d'Espanya a la plaça de la Constitució. La convocatòria s'ha cebelrat en un ambient festiu i sense incidents.