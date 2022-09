La ultradretana Meloni guanya les eleccions a Itàlia

Les previsions s'han complert aquest diumenge a Itàlia. La formació d'ultradreta Germans d'Itàlia, liderada per Giorgia Meloni, ha estat el partit més votat a les eleccions amb el 26,23%, amb més del 95% dels districtes escrutats. La coalició de dretes formada per Germans d'Itàlia, la Lliga i Força Itàlia es perfila com a guanyadora dels comicis en obtenir més del 44% dels vots.

La coalició progressista encapçalada pel Partit Democràtic d'Enrico Letta obté el 26,31% dels vots. El Moviment 5 Estrelles (M5S) es converteix en el tercer partit del país amb el 15,1% dels vots. El Partit Democràtic ha reconegut la victòria de la dreta i ha manifestat la seva "responsabilitat" en ser el primer partit de l'oposició, segons ha explicat la portaveu de la formació progressista a la Cambra dels diputats, Deborah Serracchiani.

Arran dels resultats obtinguts, Meloni, de 45 anys, es podria convertir en la primera dona en arribar al poder a Itàlia, després del seu meteòric ascens respecte a les anteriors eleccions, en què va obtenir un 4,3%. Ho faria recolzada pels vots aconseguits pels seus dos socis de la coalició de dretes: la ultradretana Lliga, de Matteo Salvini, que aconseguiria el 8,8%, i la conservadora Força Itàlia, de Silvio Berlusconi, amb un 8% dels vots , en els pitjors resultats de la seva història.

El Partit Democràtic de Letta s'estableix al segon lloc (19,2%), seguit de l'M5S, que pren la tercera plaça a la Lliga. Mentrestant, els centristes d'Acció i Itàlia Viva arriben al 7,7%.



Tot i que encara no se sap el nombre d'escons, a la Cambra de Diputats, el bloc de dreta en sumaria entre 227 i 257, mentre que al Senat n'aconseguiria entre 111 i 131 i es quedaria molt a prop d'arribar a una majoria de dos terços, amb 267 i 134 escons, respectivament.

Les primeres reaccions

"Amb aquests números podem governar", va reaccionar el diputat Fabio Rampelli a l'hotel Parco dei Principi, on estava reunida la direcció de Germans d'Itàlia i de la coalició a Roma, després de conèixer els resultats dels primers sondejos.



Matteo Salvini va ser el primer candidat a comentar els resultats dels sondejos. "El centredreta té avantatge tant a la Cambra com al Senat. Serà una nit llarga, però ara us vull dir gràcies", celebrava a Twitter.

Meloni va ser la darrera a votar

Aquestes eleccions han estat marcades per la baixa participació, amb una afluència del voltant del 64% respecte del 73% dels últims comicis, el 2018, segons les primeres dades parcials del Ministeri de l'Interior. Tot i anunciar que votaria a les 11.00 hores, Giorgia Meloni va anar finalment al col·legi prop de les 22.35, a prop del final del tancament d'urnes.



La líder ultradretana, que va seguir l'escrutini des del seu hotel, havia comunicat el canvi d'horari "perquè els electors poguessin exercir el dret al vot sense aglomeracions i amb tranquil·litat".



Prop de 51 milions d'italians estaven convocats a les urnes per triar 600 parlamentaris (400 diputats i 200 senadors), fet que suposa una important retallada davant dels 945 actuals (630 i 315) adoptat en una reforma aprovada en referèndum i 2, 7 milions de joves tindran la possibilitat de votar per primer cop.