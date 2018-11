Unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, la majoria dones, s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona per protestar contra la violència masclista sota el lema "Juntes soscavem l'ordre patriarcal" convocades per la plataforma Novembre Feminista. La manifestació ha arrencat sobre el migdia des de la plaça Universitat i s'ha dirigit fins al passeig Lluís Companys, en un ambient festiu i reivindicatiu.



La membre de Novembre Feminista Laia Rosich ha explicat que aquest any la reivindicació "se centra en les violències institucionals: les legislatives, executives i judicials", i per això la manifestació ha acabat davant el palau de Justícia de Barcelona.

Les participants en la marxa han corejat lemes com "Disculpin les molèsties, ens estan assassinant", "no és un arravatament, és un assassinat" i "si ens toquen a una, ens toquen a totes". També han portat pancartes amb lemes com "ja n'hi ha prou d'agressions contra les dones", "hem decidit no callar" i "ens volem vives, combatives i rebels".

Àmplia representació institucional

A la primera fila de la manifestació han marxat només dones, i més enrere algunes de les autoritats, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Elsa Artadi; el president del Parlament, Roger Torrent, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Belada, a més de càrrecs de tots els partits polítics.

"Un cop aixecada la catifa de les violències masclistes, s'ha fet evident que les lleis són insuficients. Cal canviar-les, però no n'hi ha prou amb això. El poder executiu ha de fer efectives les mesures amb dotacions pressupostàries i la justícia ha de superar el model patriarcal que redueix les penes als violadors", ha denunciat Rosich.

Capçalera de la manifestació contra la violència masclista a Barcelona aquest 25-N. Joel Kashila

En referència a això, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha recordat que la Generalitat ha impulsant el Pla Nacional Contra la Violència, que està en procés d'elaboració, i ha anunciat que el Govern "posarà una partida pressupostària addicional perquè un dels problemes que hem tingut ha estat una falta de concreció en aquest tema".



La regidora de Feminismes de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha subratllat que el Consistori està treballant contra la violència de gènere i en aquest mandat li ha dedicat "el doble de recursos econòmics". També ha reclamat "explicacions a la Generalitat i a l'Estat que encara no tenen polítiques contundents i, a més, té parats el Pla d'Igualtat i el Pla per a les Violències Masclistes".

Manifestació contra la violència masclista a Barcelona aquest 25 de novembre. Joel Kashila

La manifestació ha conclòs davant el palau de Justícia de Barcelona, on les convocants han llegit un manifest que ha abocat dures crítiques contra el sistema judicial "que nega la gravetat de la violència masclista". Després de les actuacions musicals i teatrals que han tancat la manifestació,



Ada Colau ha celebrat que "cada vegada som més al carrer i hi ha una nova generació de dones, i també de nois joves, que està decidida a acabar amb el masclisme". "El que manca és que les institucions, que encara són profundament patriarcals i masclistes, afrontin les reformes necessàries per adaptar-se a aquesta realitat", ha conclòs.

A l'acte institucional previ a la manifestació també ha acudit la diputada de Ciutadans Sonia Sierra, que ha anunciat que el seu partit presentarà una llei perquè les víctimes de la violència masclista tingui dret a anar acompanyades del seu gos escorta.



El president del Parlament, Roger Torrent, que també ha participat tant en l'acte institucional com en la manifestació, ha informat que enguany s'han presentat 13.800 denúncies per violències masclistes, és a dir, 46 diàries a Catalunya, i sis dones assassinades. "És una realitat que ens explota als morros. Són dades esgarrifoses que interpel·len a les institucions i a la ciutadania", ha assenyalat Torrent, que ha apel·lat "al compromís dels homes que són els culpables d'aquesta violència masclista, per això tenim l'obligació de reconèixer aquesta situació i actuar".