Unes 400 persones alcen la veu a Barcelona contra l'avenç de l'extrema dreta

Una manifestació contra el feixisme i l'extrema dreta ha recorregut el centre de Barcelona aquest dissabte a la tarda, amb unes 400 persones que s'hi han sumat, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al crit antifeixista de "No passaran" i altres missatges com "Cap persona es il·legal", els manifestants han avançat pel passeig de Gràcia fins arribar a prop de plaça de Catalunya.

La protesta ha rebut el suport de més de 100 entitats, sindicats i partits

La manifestació ha estat convocada per la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) i ha rebut el suport de més d'un centenar d'entitats, sindicats i partits polítics. La marxa forma part d'una protesta internacional promoguda per la xarxa de moviments World Against Racism and Fascism, amb protestes en altres ciutats del món.



Els manifestants han apel·lat a la "solidaritat" i a la "unitat" davant el creixement de l'extrema dreta arreu del món i les polítiques del "divideix i venceràs". "Sortim per combatre el racisme en totes les seves formes: la islamofòbia, l'antisemitisme, l'antigitanisme, la negrofòbia. Sortim per dir 'no' a tots els tipus d'odi que fomenten l'extrema dreta i cada vegada més governs", han cridat els organitzadors en la lectura del manifest.

En una atenció als mitjans de comunicació abans de la marxa, David Karvala, un dels portaveus d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, ha advertit que el racisme està creixent "en molts sentits" i ha destacat el tracte que reben les persones refugiades o els migrants que viuen aquí, molts en situació administrativa irregular. "Hi ha molts motius", ha dit i ha continuat recordant la massacre de Melilla, en què almenys 23 persones van morir i desenes van resultar ferides quan intentaven creuar la frontera el 24 de juny passat.



Karvala ha avisat que l'extrema dreta és un "perill per a tothom", ja que "amenaça dones, persones LGTBI i els drets democràtics en general". La plataforma també alerta de la possible entrada de Vox i "grupuscles catalans" als ajuntaments després de les eleccions municipals que tindran lloc el maig.



En la manifestació, a la qual s'han sumat 127 entitats, sindicats i partits polítics, s'han entonat missatges antifeixistes i s'hi han vist cartells contra el racisme i líders d'extrema dreta com Santiago Abascal, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen, Matteo Salvini i Donald Trump.

ERC, CUP i Comuns se sumen a la protesta

Dels partits que s'hi han sumat, la diputada d'ERC Najat Driouech ha fet una crida per "reafirmar el compromís antifeixista i contra els discursos d'odi". En aquesta línia, ha brandat el document que recull el compromís d'ERC de no pactar ni acceptar els vots dels partits d'extrema dreta després de les municipals. "És important que la ciutadania sàpiga quins partits no tindran cap complex en rebre el suport de l'extrema dreta per a tenir l'alcaldia", ha apuntat.

Sabater afirma que a Badalona hi ha el "repte descomunal" d'aturar Xavier García Albiol

El secretari primer a la Mesa al Congrés i diputat dels comuns, Gerardo Pisarello, ha defensat que "el millor antídot" contra l'extrema dreta és fer "polítiques valentes" i la mobilització als carrers. Pisarello ha titllat la moció de censura que impulsa Vox la setmana que ve al Congrés "d'esperpent" i ha lamentat que l'únic objectiu de la iniciativa és "desviar l'atenció i que la gent s'enfronti per amagar que la dreta són el partit de les retallades i els desmantellaments de serveis públics".

Finalment, la diputada de la CUP Dolors Sabater reclamat aturar l'extrema dreta "des del municipalisme". Ha explicat que en les pròximes eleccions municipals, el 28 de maig, "es lliura una batalla important per rescatar les classes populars de les polítiques d'extrema dreta que les empobreixen". Tanmateix, ha dit que a Badalona hi ha "el repte descomunal d'aturar Xavier García Albiol", l'alcalde del PP que repetirà com a candidat i que és, segons Sabater, "el representant de l'extrema dreta i el racisme" a Catalunya.