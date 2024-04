Unes obres al monestir de Sant Daniel de Girona posen al descobert restes medievals inèdites

Troballa arqueològica accidental al monestir de Sant Daniel de Girona, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Les obres d'una línia elèctrica subterrània han permès descobrir restes medievals del cenobi i estances dels segles XVI i XVII. En destaca un arc de mig punt que certifica que en aquella època el monestir va tenir un accés i una antiga llar de foc.

Després de l'estudi que han fet els arqueòlegs, les restes es tornaran a cobrir

Les restes van aparèixer al setembre, quan Endesa va començar a perforar el vial que passa a tocar de l'actual mur del monestir per estendre-hi la línia. Això va obligar a aturar les obres i, a partir d'aquí, es va obrir tot el carrer i els arqueòlegs van començar a estudiar les troballes per documentar-les. Ara, després de l'estudi que n'han fet els arqueòlegs, es tornaran a cobrir.

El material arqueològic recuperat situa la troballa en el context dels segles XVI-XVII, amb una presència destacada de ceràmica d'importació italiana. Per sota del nivell d'ocupació del monestir dels segles XVI-XVII, els arqueòlegs han constatat l'existència d'estructures més antigues; possiblement, corresponents a la galeria en època medieval.

De les diferents estances, en destaca la que estava dedicada a cuina, on se'n conserva la llar de foc. Algunes de les altres, a més, encara tenen el paviment enrajolat. Els arqueòlegs, però, no han pogut precisar-ne la funció que feien (per manca de materials que ajudin a concretar-la).

Restes de les antigues estructures del monestir de Sant Daniel de Girona que s'han localitzat durant les obres que porta a terme Endesa. — Cedida per Endesa

Les obres que porta a terme Endesa han d'estendre un cable de baixa tensió de 120 metres per alimentar la futura residència. A més, també s'ampliarà la potència del centre de transformació que ja hi ha a la zona. Els treballs costen més de 200.000 euros, que la companyia assumeix íntegrament.