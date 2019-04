Unidas Podemos planteja una auditoria de l'espoli franquista i tornar els béns a les víctimes de la dictadura

La memòria històrica estarà present en el programa electoral d'Unidas Podemos. La formació inclourà reformes de calat "per fer justícia a la memòria democràtica" amb les quals fer front a algunes de les principals reivindicacions de col·lectius de memòria, víctimes del franquisme i els seus familiars.



"Som l'excepcionalitat europea en termes d'impunitat i d'haver-li girat l'esquena a la nostra història", asseguren des d'Unidas Podemos. Per això, asseguren que tractaran de revertir aquesta situació "d'acord amb els principis dels drets humans entorn dels eixos de veritat (poder conèixer l'ocorregut), justícia (portar als responsables davant els tribunals) i reparació de les víctimes i no repetició (garantint que no persisteixen elements que continuen causant mal)".

Des de la formació proposen una bateria de mesures en aquest sentit, que van des de la reforma de legislació sensible com la Llei d'Amnistia fins a la reparació material de les víctimes del franquisme. En aquest sentit, es comprometen a retirar les medalles concedides a Billy el Niño i a altres torturadors del franquisme.



Els de Pablo Iglesias proposen modificar la Llei d'Amnistia "perquè es puguin jutjar els crims de lesa humanitat del feixisme, tal com fa ineludible el dret internacional que s'incompleix ara a Espanya", així com l'anul·lació dels judicis del franquisme.



També volen declarar nul·les les condemnes i sancions de tribunals, jurats i altres òrgans penals, administratius i militars dictades durant la guerra civil espanyola o la dictadura "per motius polítics, ideològics, de creença o d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere".



Més enllà de la reparació moral de les víctimes del règim franquista, des d'Unides Podemos defensen que també és necessària una reparació material dels casos concrets en els quals el règim, o persones afins a aquest, es van lucrar aprofitant la conjuntura i en detriment dels ciutadans que residien durant la dictadura a Espanya, en referència concreta a l'espoli que van patir algunes d'aquestes persones.



"Cal assenyalar que el règim franquista no només va ser una màquina autoritària dissenyada per a la repressió, sinó que va operar també com un mecanisme de saqueig i espoli cap a famílies de la jerarquia franquista", apunten des de la formació. Per això, per fer efectiva la reparació de les víctimes, Unides Podemos planteja dur a terme una auditoria dels béns espoliats per posteriorment retornar-los "als seus legítims titulars".