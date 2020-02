Unidas Podemos vol exhibir força amb les confluències en una cimera amb Iglesias, els ministres i Colau

Els actors de l'espai Confederal estan en un bon moment. L'entrada d'Unidas Podemos al Govern espanyol de coalició ha estat una glopada d'oxigen per a Podemos, IU i les confluències, En Comú Podem i Galícia en Común, i aquestes forces ultimen la preparació d'un acte per lluir múscul en només 10 dies.



Fonts de la cúpula del partit morat expliquen a Público que el pròxim 22 de febrer aspiren reunir a Madrid a les direccions de tots els actors d'aquest espai Confederal. En complir-se el guió establert, en aquest acte es donaran cita el vicepresident segon i secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, els ministres que representen Unidas Podemos a l'Executiu i tenen càrrecs orgànics en aquest espai (Irene Montero, Yolanda Díaz i Alberto Garzón), així com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Iglesias i Montero assistiran com a màxims dirigents de Podemos; Garzón ho farà com a coordinador federal d'IU, mentre que Díaz i Colau acudiran com a integrants de les direccions de les confluències gallega i catalana, respectivament. I, pel que fa a la xifra estimada d'assistents, només cal recordar que la direcció del partit morat (el Consell Ciutadà Estatal) ja la componen més de 80 persones.



Oficialment, la direcció de Podemos explica que l'objectiu d'aquesta trobada és "reflexionar sobre el moment actual, l'entrada al Govern espanyol i els reptes" que els esperen. I aquesta cita arriba escasses setmanes després que tirés a caminar el Govern de coalició, només alguns mesos abans de les eleccions catalanes –encara sense data–, i poc abans de les ja anunciades eleccions basques i gallegues del 5 d'abril.



En aquest acte no s'esperen que transcendeixin novetats sobre l'anàlisi que fan aquestes forces del funcionament de l'Executiu estatal. Les formacions que ho sostenen, PSOE i Unidas Podemos, aprofiten tota ocasió per incidir en la seva sintonia, en les bones dinàmiques que estan generant -es va veure després del seu retir en la finca de Quintos de Mora-, i aposten per restar importància a qualsevol desacord. La veritat és que, de moment, no han transcendit disputes rellevants en el seu si.



Sí que poden esperar-se algunes claus de cara a les eleccions catalanes, poques setmanes després que Podemos i els Comuns de Colau estableixin les bases per a la nova campanya. I aquesta cita arriba només un mes després del nomenament de Jaume Asens, líder dels Comuns al Congrés dels Diputats, com a nou president del grup confederal, en substitució d'Iglesias.



Més enllà de les bones relacions d'Asens amb ERC i altres formacions sobiranistes -i que també gaudeix de la confiança d'Iglesias i Colau-, aquest relleu perseguia "enfortir la confederalitat", "recalcar la maduresa i la fortalesa dels vincles en l'espai confederal", segons fonts d'En Comú Podem.



Avui, aquestes forces es preparen per una nova demostració de la "fortalesa" dels seus vincles. I, a diferència d'altres esdeveniments similars, com l'assemblea de càrrecs públics celebrada a Saragossa el 2017, en aquesta ocasió no hi haurà representants del PNB o de partits independentistes catalans. És una reunió i una reivindicació de l'espai Confederal.



D'altra banda, la trobada està prevista un mes abans que es tanqui el tercer congrés del partit (21 de març), conegut com a Vistalegre III, encara que la formació habitada ja ha informat que previsiblement tindrà lloc en la Coberta de Leganés, i en cap cas en el Palau de Vistalegre.



Vistes les dinàmiques del partit, i que Iglesias no compta amb rivals de pes per revalidar el seu càrrec, ni per a plantejar un projecte alternatiu, previsiblement les aigües de la interna continuaran més o menys tranquil·les el 22 de febrer.



Una setmana abans, el 16 de febrer -com va avançar Cuarto Poder-, el corrent crític d'Anticapitalistes, amb els rostres més visibles de la líder d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, i l'eurodiputat Miguel Urbán, decidiran si abstenir-se de participar a Vistalegre III, i si abandonar definitivament el partit.



Rodríguez i Urbán són membres del Consell Ciutadà Estatal, però avui res fa comptar amb la seva assistència el 22 de febrer.