Unides Podem rectifica i vota a favor de la comissió d'investigació sobre els GAL i Felipe González

Unides Podem ha fet marxa enrere i finalment ha votat a favor de crear una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre els GAL i Felipe González que van impulsar aquest dijous EH Bildu, ERC, Junts per Catalunya, PNB, CUP i BNG. Tot i votar a favor, el secretari de programa de la formació, Pablo Echenique, reitera que l' informe de la CIA "no aporta absolutament res de nou" i té la intenció "clara" de "trencar" el govern de coalició. Segons el portaveu, aquest informe alimenta l'interès electoral de nacionalistes bascos, i el de PP i Vox de "parlar d'ETA".

En un llarg fil de Twitter, Echenique ha justificat el canvi de postura perquè els "principis i trajectòria" del partit "entronquen" amb una voluntat "clara" de la societat basca "i també del conjunt de la societat espanyola" d'investigar aquests fets. Ho ha fet després un dia després de les declaracions que va fer a TVE, on assegurava que la comissió era una estratègia electoral dels abertzales. "No deixarem que res ens distregui de ser útils a la ciutadania posant en marxa l'escut social i molt menys amb coses que són ja perfectament conegudes", va contestar a una pregunta sobre la comissió de recerca.

El dirigent d'Unides Podem insisteix que PP i Vox "també estan encantats" perquè així "poden parlar d'ETA, que és un tema que els agrada molt", encara que "hagi acabat la violència" i la societat basca "recorri ferma el camí de la convivència i la pau".

Per tant, Unides Podem entén que la Comissió no s'hauria plantejat "si no hi hagués govern de coalició i eleccions basques", i d'aquí que en un primer moment es mostressin contraris a la iniciativa.



Més enllà d'això, Echenique ha subratllat que la postura d'Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en Comú "no es defineix a partir d'interessos tàctics de tercers, sinó a partir de la coherència, els principis i les demandes socials". I assegura que en aquest cas, "els tres coincideixen".