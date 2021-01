Unió de Pagesos i JARC demanen mesures de suport per als productors afectats pel temporal Filomena

Unió de Pagesos demana a les administracions mesures de suport per pal·liar els danys als cultius i la reparació de les infraestructures agràries malmeses pels efectes del temporal Filomena. També demana celeritat en les valoracions per poder prendre mesures de manera ràpida i efectiva perquè, entre altres qüestions, es pugui tenir en compte la reducció de mòduls de l'IRPF per danys meteorològics. En el mateix sentit, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) sol·licita a Agricultura ajuts directes per als productors d'olivera afectats de la Terra Alta, la Ribera de l'Ebre i les Garrigues on molts arbres han quedat completament coberts per la neu i amb branques trencades, fet que implicarà que s’hauran de tallar en alguns casos, afectant a la producció dels pròxims tres anys.

Després d'una primera valoració dels danys ocasionats pel temporal, Unió de Pagesos adverteix que les oliveres han resultat "molt afectades", amb esqueixades i branques trencades, sobretot a les comarques de les Terres de l'Ebre (Terra Alta, Ribera d'Ebre), del Camp de Tarragona (Priorat) i de la plana de Lleida (Sud del Segrià, sobretot a Llardecans, Maials, Torrebesses i Sarroca; Garrigues i Urgell).

El sindicat remarca que encara és aviat per tenir una valoració més acurada perquè la pagesia no pot accedir a les finques a causa de les gelades i de l'acumulació de neu, molt humida i amb molt de pes. En aquestes comarques és on ha hagut més danys per esquinçada i trencada de branques. Des del sindicat assenyalen que, si en els pròxims dies persisteixen les gelades, "els danys poden ser molts més elevats per a les oliveres".

Pel que fa a infraestructures, a Juneda (Garrigues) s'han enfonsat dues naus d'una granja d'aviram pel pes de la neu, amb danys en animals i infraestructures, ja que les instal·lacions han quedat força malmeses. A les Terres de l'Ebre, molts ramaders també tenen problemes per accedir als corrals de ramaderia extensiva a causa de la gran acumulació de neu, entre altres a Rasquera (Ribera d'Ebre) i Bot (Terra Alta).

Respecte al Camp de Tarragona, a la zona alta del Baix Camp, sobretot Cornudella de Montsant, també està afectada per oliveres que ha trencat la neu. A Vandellòs (Baix Camp) el temporal també ha trencat branques d'avellaners tot i que la pagesia, que en la majoria dels pobles d'aquesta zona és la que neteja la neu, no pot accedir a les explotacions.



JARC demana ajuts directes per als productors afectats

De la seva banda, JARC sol·licita al Departament d'Agricultura ajuts directes per als productors d'olivera afectats pel temporal Filomena de la Terra Alta, la Ribera de l'Ebre i les Garrigues, on ha deixat entre 40 i 60 centímetres de neu. L'organització agrària demana a Agricultura ajudes directes per pal·liar aquests danys, com a "mesura excepcional", de la mateixa manera que ho va fer amb el Gloria, donat que "aquestes condicions meteorològiques són totalment excepcionals en zones com a les Terres de l'Ebre". El cap sectorial de l'Olivera de JARC, Lluis Gaya, adverteix que caldrà estar pendents de com evoluciona el temporal durant els pròxims dies i recorda que la situació podria agreujar-se com va succeir el 2001, quan moltes oliveres es van gelar.



La meitat de la barra del Trabucador, esborrada

D'altra banda, els danys de la tempesta han tornar a afectar greument el delta de l'Ebre. Gairebé un any després del temporal Glòria, la barra del Trabucador, istme que uneix el Delta amb la península de la punta de la Banya, ha quedat trencada novament, fet que "torna a posar de manifest l'estat de debilitat en què es troba aquesta zona", tot i que el temporal d'aquest cap de setmana "no ha estat ni de bon tros tan intens com el Glòria de fa un any". Tot i que els canals no són tan profunds com en l'anterior episodi, l'accés a la punta de la Banya i les salines de la Trinitat per terra és gairebé impossible: únicament amb vehicles especials i de gran alçada.

A l'espera de finalitzar les valoracions més precises sobre l'impacte, es tracta d'un episodi que només ha estat superat pels efectes del Gloria, fa un any. "Podria ser l'afectació més gran de la barra des que en tenim constància. Ens en recordarem molt de temps", ha apuntat el director tècnic de la Taula de Consens del delta de l'Ebre, Rafa Sánchez.



Ja no queda pràcticament ni rastre de l'actuació d'emergència executada abans de l'estiu per la Direcció General de Costes, que va invertir 700.000 euros abocant-hi 120.000 metres cúbics de sorra per crear una franja de 50 metres d'ample. Novament, l'empresa que gestiona les salines, Infosa, espera iniciar de nou, pel seu compte, les actuacions per recuperar el camí durant els pròxims dies. Seran tasques que s'allargaran durant setmanes o mesos, reconeix el seu gerent, Joan Sucarrats.