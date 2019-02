La Unió de Periodistes Valencians ha atorgat el Premi Llibertat d'Expressió 2019 als companys de la redacció del Diari de Mallorca i les delegacions balears de les agències de notícies Europa Press i EFE als quals la policia, amb la connivència de la justícia, va requisar els mòbils personals, la documentació i els ordinadors amb informació sobre el cas Cursach.



Per a l'organització, aquest fet va suposar una vulneració del dret al secret professional, i per extensió a la llibertat d'expressió. El premi pretén "visibilitzar aquest flagrant atac a la professió i recordar que el secret professional és un dret dels i les periodistes que ens empara davant els requeriments de tercers, i que empara també a la font que ens subministra la informació", reivindica en un comunicat.



L'assemblea general de socis de la Unió de Periodistes Valencians ha decidit per unanimitat atorgar aquest i un altre Premi Llibertat d'Expressió 2019, el primer d'àmbit estatal i un segon de repercussió internacional.



En aquest cas, el reconeixement va per a Jamal Khashoggi, periodista saudita assassinat en l'ambaixada del seu país a Istanbul. Aquest informador, crític amb el règim del príncep Bin Salman, va haver d'autoexiliar-se als Estats Units, des d'on escrivia una columna mensual a The Washington Post.

Estatuts més inclusius



A partir del seu exemple, el guardó vol reconèixer la tasca dels periodistes que no poden informar lliurement als seus països, "que són perseguits, empresonats i fins i tot assassinats per les autoritats a les quals critiquen en els seus articles".



Els dos Premis Llibertat d'Expressió 2019 de la Unió de Periodistes Valencians es lliuraran divendres que ve 3 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.



D'altra banda, durant la posterior assemblea extraordinària, la Unió de Periodistes ha decidit modificar els seus estatuts per fer-los més inclusius i concretar entre les seves finalitats la de promoure els valors d'igualtat entre els treballadors dels mitjans de comunicació mitjançant actes socials, culturals i formatius dirigits als professionals i a la ciutadania.