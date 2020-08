Units per Avançar, actuals socis del PSC, intenten tancar un acord amb el partit de Marta Pascal

Units per Avançar, formació impulsada per antics membres de la despareguda Unió Democràtica de Catalunya i que es va presentar a anteriors comicis en llistes del PSC, es planteja la presentació a les pròximes eleccions al Parlament al capdavant d'una "alternativa catalanista de centre", en aliança amb altres formacions, preferentment amb El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) que lidera Marta Pascal, procedent de l'espai postconvergent.



Oriol Molins, president d'Units per Avançar, ha enviat una carta als militants del partit en la qual insisteix en l'oferta d'Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona, per encapçalar tal candidatura.

"Treballem per fer-la realitat", assegura Molins en la seva carta, en la qual també assegura que Units per Avançar "serà present a les eleccions".



Fonts del partit, consultades per l'Agència Catalana de Notícies, han afegit que Units continua parlant amb tothom, que Batlle vol liderar una candidatura que aposti per la reconstrucció social i econòmica i que el que prefereixen és tancar acords amb el PNC. La formació de Marta Pascal, però, no veu amb bons ulls el nom de Batlle.

Crítiques a Torra i Aragonès

Molins carrega contra la gestió del "desgovern" de la Generalitat. El president, Quim Torra, ha fet "palesa" la necessitat de "recuperar la bona gestió política i de prioritzar bé els esforços", segons ell. I també critica el vicepresident, Pere Aragonès, a qui acusa d'"inútil" per dialogar a Madrid i aconseguir més recursos per afrontar la crisis sanitària.



El president d'Units per Avançar també afirma que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha "dificultat" la tornada a les escoles, i desqualifica la consellera de Sanitat, Alba Vergés, a qui acusa d'"incapacitat" per construir un equip a Salut durant els moments "clau", sense "suficients" rastrejadors, ni cribratges massius de proves PCR.



"La lluita pel control i pel poder entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras continua incidint negativament en la Generalitat, i la desorientació és total", afegeix Molins a la carta, en la qual reclama "un govern que governi" per a tota la ciutadania, i no només per a "una meitat". "Un govern que, respectant les normes establertes, planti cara a Madrid i obtingui resultats reals per als catalans". "La confrontació intel·ligent de l’independentisme en mans de qualsevol membre de JxCat o d’ERC és un oxímoron inútil que ens fa patir", afirma.



El president d'Units reclama l'establiment de "noves prioritats" i es pronuncia en contra de la "confrontació" i a favor de la col·laboració i la "implicació lleial" dels dos governs.