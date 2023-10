Uns 140.000 alumnes catalans es queden sense extraescolars per raons econòmiques 

L'octubre és el mes d'inici de les activitats extraescolars arreu de Catalunya. Alguns pares s'han afanyat a inscriure els seus fills a bàsquet, futbol, anglès, repàs, informàtica o patinatge per necessitats de conciliació, d'altres perquè valoren els beneficis educatius que tenen. Sigui com sigui, els experts diuen que aquestes estones fora de l'horari lectiu aporten un enriquiment a la trajectòria educativa dels infants, però cada vegada menys famílies s'ho poden permetre.

Ho diu una enquesta de l'Aliança Educació 360, que alerta que uns 140.000 alumnes d'entre 6 i 15 anys d'escoles i instituts catalans es quedaran sense activitats extraescolars per raons econòmiques aquest curs. L'entitat estima que el cost mitjà que una família ha d'invertir perquè els fills puguin fer activitats de lleure és de 560 euros anuals per infant. Una despesa a la que moltes famílies no poden fer front.

La participació en activitats extraescolars varia en funció del nivell socioeconòmic de cada infant. Si ens fixem en les dades de l'enquesta, mentre que el 92% dels infants i adolescents de nivell socioeconòmic familiar alt participen en extraescolars, dels que se situen en un nivell baix, només el 66% poden accedir-hi. O el que seria el mateix: en una classe de 25 infants, 4 no fan cap extraescolar i en la majoria dels casos és per motius econòmics.



"Com més baix és el nivell socioeconòmic de les famílies, de menys intensitat, continuïtat i varietat és la pràctica extraescolar dels infants i adolescents", apunten els responsables de l'Aliança Educació 360, que critica la poca oferta gratuïta d'extraescolars i demana una política d'educació a temps complert amb més ajuts.

L'entitat també alerta que aquestes desigualtats suposen un important desavantatge educatiu entre infants i adolescents d'una mateixa classe. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 dediquen una mitjana de cinc hores setmanals a les activitats extraescolars. Per tant, si els alumnes més vulnerables no fan activitats extraescolars perquè no s'ho poden permetre, acaben perdent 190 hores d'aprenentatge respecte als companys que sí que en fan.



Altres barreres

A més de l'exclusió per motius econòmics, hi ha altres eixos de desigualtat com el gènere o el lloc de residència. El biaix de gènere existent decanta la participació en activitats esportives cap als nois, un 68% respecte un 47% de noies. En les artístiques passa el contrari. Un 33% de noies duen a terme aquesta mena de pràctiques en front un 16% de nois.

Així mateix, el document indica que també existeix una desigual distribució territorial de la participació extraescolar, és a dir, la falta d'oferta en les poblacions més petites. "L'existència d'oferta d'activitats prou assequible, pròxima i conciliadora a tots els barris i comarques és una condició necessària per garantir que una participació extraescolar universal", ha valorat l'entitat.

L'esport, l'extraescolar més practicada

L'esport continua sent l'activitat extraescolar més sol·licitada amb un 58% de participació i amb una dedicació mitjana de 3,8 hores. La meitat ho fan de forma federada. La resta d'activitats tenen menys participació: el 33% fan idiomes, el 25% fan activitats artístiques, el 15% fan reforç educatiu, el 7% fan activitats de lleure a esplais i caus i el 5% fan activitats tecnològiques.