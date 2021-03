Uns 300 estudiants d'Art fan vaga a Barcelona en contra dels casos d'abús de poder i assetjament sexual

Uns 300 estudiants d'Art, segons xifres de la Guàrdia Urbana, han fet vaga i s'han manifestat aquest dilluns al matí contra els casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder a l'Institut del Teatre i en l'àmbit de la cultura. La manifestació, convocada per l'assemblea estudiantil de l'Institut del Teatre, ha començat a les 11.00 a la plaça Espanya i els manifestants han avançat per la Gran Via en direcció a la plaça Catalunya sota la capçalera "Per una cultura segura i lliure d'abusos". "Això no és un problema de les aules de l'Institut del Teatre, és un problema de les aules del sector artístic", etziba el col·lectiu AbúsArt a Twitter.



Durant la manifestació, han corejat "Visca, visca, visca, la lluita feminista!" i "Prou abusos les aules", amb pancartes amb els missatges "Volem sentir-nos segures" i "Ens volen vulnerables però la vulnerabilitat ens farà fortes".

Després que el diari Ara relatés, amb una vintena de testimonis, els reiterats casos d'abús de poder i assetjament sexual presumptament comesos durant dècades per Joan Ollé entre alumnes de l'Institut del Teatre, la directora de la institució, Magda Puyo, va dimitir després que la institució apartés també a Ollé. A més a més, la direcció de l'Institut del Teatre va anunciar la setmana passada, quan va esclatar el cas, que posarà en marxa una comissió d'investigació per aclarir els fets, que també afecten Jorge Vera i Berty Tovías, que ja no hi exercien com a docents.