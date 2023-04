Uns 400 alumnes de primària ballaran la versió sardanista de la cançó 'Coti x Coti', de The Tyets

La sardana està de moda. En els últims dies hem vist ballar sardanes a la discoteca Apolo de Barcelona i al Camp Nou. Aquesta dansa tradicional catalana, sovint oblidada, torna a estar present entre els més joves gràcies la popular cançó Coti x Coti, dels The Tyets.

Ara, el tema tindrà la seva versió sardanista, només amb cobla, i s'estrenarà amb una ballada on participaran 400 alumnes de primària de les comarques de Barcelona en el marc de la cloenda del programa El País a l'Escola. S'estrenarà divendres que ve al Pla de la Catedral Barcelona.

La Confederació Sardanista de Catalunya, d'acord amb els integrants de The Tyets, ha decidit emmarcar aquesta estrena entre el públic més jove, coincidint amb la cloenda dels grups escolars que han participat als cursos de sardanes impartits a l'escola. La cançó, que ha estat arranjada pel compositor i instrumentista de clarinet, violí i tible Xavier Ventosa, será interpretada per la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

L'acte serà conduït per la periodista Elisenda Carnicé que interactuarà amb els joves sardanistes durant la ballada. I serà l'encarregada d'anunciar al prop de mig miler d'escolars, quan arribi el moment, que seran els primers balladors d'aquesta estrena, la sardana Coti x Coti dels Tyets.



La sardana a l'escola

El programa El País a l'Escola és una campanya per treballar la sardana a l'aula de qualsevol curs de primària, i segons el ritme i la realitat de cada centre, en aquest cas a les escoles de les comarques barcelonines. En altres demarcacions catalanes, hi ha també projectes educatius que porten la sardana a l'aula, com el Saltem i ballem a les comarques lleidatanes o La sardana a l'escola a la demarcació de Girona.