Uns 400 escolars ballen una sardana multitudinària davant la catedral de Barcelona a ritme de 'Coti x Coti'

Uns 400 nens i nenes de la demarcació de Barcelona han estat els primers en ballar aquest divendres de la nova versió sardanista de la popular cançó Coti x Coti de The Tyets. I ho han fet davant de la Catedral de Barcelona. Després de l'èxit viral del tema dels mataronins, la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona ha estat l'encarregada d'estrenar la versió arranjada per Xavier Ventosa.

En el marc de la cloenda del programa El país a l'escola -una campanya per treballar la sardana a l'aula de qualsevol curs de primària-, els infants d'entre 8 i 10 anys, han omplert la plaça de la Catedral de Barcelona. Després de mesos de pràctica a les escoles, els joves han mostrat les seves habilitats amb la dansa tradicional catalana mentre gaudien de The Tyets.

Una sardana "més ballable"

La sardana està de moda. En els últims dies hem vist ballar sardanes a la discoteca Apolo de Barcelona i al Camp Nou. Aquesta dansa tradicional catalana, sovint oblidada, torna a estar present entre els més joves gràcies la popular cançó Coti x Coti, dels The Tyets.

Amb una estructura musical de sardana i només amb cobla, la peça s'ha adequat per ser "més ballable". Ventosa ha assegurat que es va posar a fer la partitura "sense pensar-hi" perquè els sardanistes la poguessin ballar a plaça. Va ser un cop acabada que la Confederació de Sardanistes va contactar amb The Tyets per arribar a un acord.

Tot i que cal "aprofitar la tirada", Ventosa troba "surrealista" que en una discoteca es pugui ballar "explícitament" la sardana. El compositor s'ha mostrat optimista però, i ha afirmat que d'aquestes ballades potser en surt algun sardanista de cobla. Ventosa ha recordat que de petit ell també va participar en aquesta trobada i que "potser va ser un dels motius pel qual avui estic vinculat a la sardana".

Després de l'estrena de la nova versió del Coti x Coti, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserras, ha pronosticat que aquesta nova peça portarà més joves als aplecs d'aquest estiu a ballar sardanes. "Es tocarà en molts més llocs dels que pensem perquè serà la sardana de l'estiu. El jovent ho veurà i s'acostarà als aplecs i a les ballades", ha afegit. Tresserras ha aplaudit que hi hagi més joves interessats en aprendre a ballar sardanes.