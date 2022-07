Uns 400 usuaris protesten per les deficiències del servei de bus al Baix Llobregat i exigeixen solucions a l'AMB

Veïns de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels s'han manifestat aquest dissabte al matí per denunciar les deficiències del servei de bus al Baix Llobregat que gestiona AVANZA. La protesta ha aplegat unes 400 persones, segons l'organització, i ha estat encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Autobusos dignes ja!".

La manifestació ha començat a l'estació de trens de Gavà i ha acabat davant l'Ajuntament de Viladecans. Els usuaris han demanat mesures contra AVANZA, l'empresa que gestiona el servei, i han exigit mesures urgents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Denuncien l'envelliment de la flota, la brutícia i les avaries constants i desconfien de les promeses de la companyia de renovar la flota aviat.

Els concentrats han denunciat que la situació s'ha agreujat darrerament i que cada dia s'anul·len una seixantena d'expedicions, cosa que fa que no es compleixi la freqüència de pas dels vehicles i que genera desconfiança entre els usuaris. També han criticat que les persones amb mobilitat reduïda en moltes ocasions no poden utilitzar aquest transport públic perquè les rampes no funcionen.

En una entrevista a Catalunya Informació, Lluís Carrasco, portaveu de la Plataforma per un servei digne d'autobusos al Baix Llobregat, ha considerat que "no pot continuar funcionant tan malament el sistema com ha funcionat fins ara". "Exigim a l'administració que posi mitjans ja perquè les coses funcionin correctament i amb dignitat", ha reblat Carrasco tot assegurant que no descarten més mobilitzacions després de l'estiu si el servei no millora.

El portaveu de la plataforma ha criticat que els autobusos nous no començaran a arribar fins al mes de desembre. "Això pot ser que això s'allargui fins a l'estiu del 2023", ha lamentat tot afegint que caldria prioritzar que arribin vehicles nous abans. A través d'un comunicat, la plataforma ha explicat que la situació de desgavell, manca de seguretat i l'estat lamentable d'alguns autobusos també provoquen malestar entre els treballadors de l'empresa, que pateixen en primera persona el malestar dels viatgers.



La manifestació d'aquest dissabte ha estat organitzada per la Plataforma Per un Bus Digne, formada per l'Associació de Promoció el Transport Públic (PTP), Catalunya Camina (CC), els Sindicats CCOO, UGT, CGT, i la Federació Comarcal d'Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix) i ECOM.