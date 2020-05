Uns 500 vehicles participen a Barcelona en la protesta de Vox contra el Govern espanyol

Uns 500 vehicles, segons la Guàrdia Urbana, s'han sumat a la caravana contra el Govern espanyol que Vox ha convocat aquest dissabte a Barcelona. Els participants s'han concentrat a la plaça Francesc Macià i s'han desplaçat fins la delegació de Govern espanyol fent sonar els clàxons i pronunciant càntics per exigir la dimissió de Pedro Sánchez i els seus ministres. El diputat de la formació per Barcelona, Ignacio Garriga, ha acusat l'Executiu espanyol d'haver fet "una gestió de la pandèmia criminal" i ha dit que ha utilitzat l'estat d'alarma per "limitar drets fonamentals i llibertats". Alhora, ha celebrat l'èxit "sense precedents" de la convocatòria i ha considerat que el partit "irromprà amb força" en les properes eleccions autonòmiques, segons l'ACN.

A Madrid, uns 6.000 cotxes i motos han secundat la convocatòria

Vox va obtenir divendres permís judicial per a manifestar-se a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, igual que en províncies de tot l'Estat. A Madrid, 6.000 cotxes i motos han participat a la mobilització, segons la Delegació del Govern espanyol, i han col·lapsat el centre de la ciutat, informa l'Agència Efe.



La plataforma 3-O es manifesta contra la vulneració de drets

D'altra banda, més de 50 persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per la Plataforma 3 d'Octubre, per a reclamar que l'estat d'alarma pel coronavirus no serveixi per a vulnerar drets fonamentals. Es tracta de la primera manifestació a peu de carrer autoritzada a Catalunya des de la declaració de l'estat d'alarma i ha tingut un component eminentment simbòlic ja que s'ha limitat l'assistència per garantir les mesures de seguretat sanitària.



Els concentrats s'han repartit pel centre de la plaça amb pancartes, mantenint les distàncies de seguretat, amb mascareta i utilitzant productes de desinfecció. La plataforma ha convocat la concentració per reclamar que el Govern espanyol, a més de garantir el dret a la salut, també el permeti "conciliar" amb el dret a la protesta.

Els concentrats han mantingut les mesures de seguretat i han demanat que es permeti "conciliar" el dret a la salut amb el dret a la protesta

Sota el lema 'L'estat d'alarma no suposa la suspensió dels drets fonamentals', l'acció també ha servit per enviar un missatge contra la "repressió" i en defensa de les llibertats. Tot i això, aquest no ha estat l'únic lema que s'ha llençat a la concentració. Cadascun dels manifestants que s'hi ha aplegat portava una pancarta amb diferents reivindicacions, com 'Papers per a tots', 'Defensem els serveis públics' i 'Deroguem la llei mordassa'.