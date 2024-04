La UPC estrenarà un grau de Medicina a Terrassa el curs 2026-2027

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha aprovat aquest dimecres un acord per oferir el grau de Medicina a Terrassa (Vallès Occidental) a partir del curs 2026-2027. Així ho ha anunciat el rector del centre, Daniel Crespo, que preveu que el grau estigui limitat inicialment a 50 places. Encara no hi ha ubicació i ara el projecte haurà de passar diversos filtres administratius, entre els quals l'autorització de la Generalitat.

Crespo ha fet l'anunci juntament amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui ha assegurat que és una "oportunitat" per la ciutat. Segons han comentat, ja s'ha constituït un grup de treball perquè desenvolupi el projecte, i que estarà format per personal del centre i les tres institucions participants: UPC, Ajuntament de Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa, ja que tindrà com a centre de referència l'Hospital Universitari de Terrassa.

El rector ha recordat que l'oferta de metges està al voltant de les 1.300 places i la demanda el darrer curs va ser de 5.200 sol·licituds. "És evident que calen metges", ha remarcat. A més a més, ha afegit que aproximadament la meitat dels metges de tot l'Estat es jubilaran els propers deu anys.

Ubicació per determinar

La nova Facultat de Medicina s'ubicarà a Terrassa, però encara no s'ha decidit en quin espai. La universitat veu difícil que pugui encabir-se en el mateix campus de Terrassa, però vol que sigui una ubicació propera al campus. A més a més, preferentment es vol ubicar en un edifici que ja estigui construït i així, evitar costos més elevats. En qualsevol cas, la universitat haurà de buscar fonts de finançament externes per la part inicial del projecte i espera aconseguir-ho a través de convocatòries o finançament de la Diputació o la Generalitat.

L'edifici hauria de tenir, com a mínim, 4.000 metres quadrats. L'Ajuntament ja ha posat sobre la taula diverses opcions. El batlle ha confirmat que una de les ubicacions que hi ha sobre la taula és Torrebonica, però ha assegurat que no és l'única i que s'està treballant per veure quina s'adequa més.