Sí que va haver-hi mediacions entre el Govern espanyol i la Generalitat, sí que va haver-hi canals de comunicació per evitar el xoc de trens, encara que l'excap de l'Executiu digui el contrari. O, almenys, aquesta és la versió d'Íñigo Urkullu. El lehendakari basc ha desmentit aquest dijous el relat de Mariano Rajoy, que aquest dimecres va declarar com a testimoni davant el Tribunal Suprem, en el marc del judici al procés, que el seu Govern no va acceptar "cap mediador" per desencallar la situació la Catalunya.



Davant el mateix Tribunal, també com a testimoni, i per tant amb obligació de dir la veritat, el lehendakari ha reconegut que va mantenir converses destinades a evitar l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya, així com la declaració unilateral d'independència (DUI).



De fet, Urkullu ha assegurat que va conversar telefònicament amb Rajoy el 21 de setembre del mateix any, després de les protestes davant de la Conselleria d'Economia, i llavors li va traslladar la seva preocupació pel rumb dels esdeveniments. Li va traslladar que "tot se n'estava anant de les mans" i que "calia mesurar els passos que es donaven per evitar una fractura social". Rajoy, per la seva banda, li va dir que, "en la mesura possible, faria el mínim i tindria el màxim de cura en tot allò que es fes" a Catalunya.



A més, el lehendakari ha defensat que no va apreciar voluntat en les parts per arribar a la situació que finalment es va donar: que Puigdemont "no tenia desig" de declarar la independència, i que sempre va mantenir la voluntat de pactar un referèndum amb l'Executiu. Al seu torn, Urkullu va tenir la "intuïció" que Rajoy no estava convençut de l'aplicació del 155, si bé no ha sabut concretar més sobre aquest punt.



A més, el lehendakari ha revelat que l'exconseller Santi Vila, que s'asseu a la banqueta dels acusats, va informar a l'octubre, abans de deixar el seu càrrec anticipant-se a la DUI, que el ministre de Justícia del moment, Rafael Catalá, li havia demanat que "intercedís" davant del mateix Rajoy.



L'origen de la seva mediació

El lehendakari ha relatat que va adoptar aquest rol de mediador el 19 de juny de 2017, quan va mantenir una reunió de quatre hores amb Carles Puigdemont, que li va demanar ajuda per redirigir les converses amb el Govern cap a "una solució pactada", tenint en compte el "bloqueig absolut" en els seus canals de diàleg.



Aquell mateix dia va informar de la trobada a la llavors vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, a l'aeroport del Prat. Segons el seu relat, va demanar a la vicepresidenta que traslladés a Rajoy la seva voluntat de mediar a instàncies de Puigdemont.