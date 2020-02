Urkullu convoca eleccions anticipades pel 5 d'abril

Sospites confirmades. El lehendakari Iñigo Urkullu ha confirmat aquest dilluns que el pròxim 5 d'abril hi haurà eleccions autonòmiques a Euskadi. En les pròximes hores es publicarà el decret oficial pel qual quedarà dissolt el Parlament –el ple ordinari previst per a aquest dijous, amb el seu ordre del dia definit, ja no se celebrarà– i s'obrirà així la precampanya electoral de cara als comicis que donaran pas a la XII legislatura basca.



L'agenda pública del lehendakari ha estat testimoni de la incertesa que ha regnat entorn l'avançament electoral –els comicis havien de celebrar-se, a tot estirar, l'octubre vinent–durant l'última setmana. Inicialment, Urkullu només tenia previst una recepció a primera hora del matí a Gianluca Esposito, Cap del Departament d'Acció contra el Delicte i Secretari Executiu del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa, i Drago Kos, Cap del grup de treball sobre suborns en transaccions comercials internacionals de l'OCDE.

No obstant això, a les 12.39 d'aquest dilluns el Gabinet de Premsa de Lehendakaritza (Presidència) ha enviat una breu convocatòria en la qual anunciava que tres hores i mitja més tard Urkullu oferiria una compareixença a Vitòria. En les diferents seus polítiques, tertúlies i mitjans locals s'ha donat llavors per fet que les eleccions serien el 5 d'abril, ja que aquest dilluns expirava el termini legal de 54 dies que ha de mediar entre la convocatòria i la cita amb les urnes.



Urkullu ha acabat d'esclarir els terminis davant les càmeres. Enmig d'una àmplia expectació mediàtica, el lehendakari ha confirmat que aquest dia de primavera hi haurà eleccions. Ho ha fet acompanyat de totes i tots els membres del seu govern, integrat pel PNB i el PSE.

El mandatari basc, que tornarà a liderar la candidatura del PNB, vol allunyar així la cita electoral basca de les eleccions catalanes, de les quals encara no s'ha posat data. Urkullu i el seu partit defensen el model d'estabilitat que encarna Euskadi, una comunitat autònoma que ara busca concretar amb el Govern de Sánchez la transferència de les competències encara pendents.



De fet, ja hi ha una cita fixada per al 20 de febrer a Bilbao, on es determinarà el calendari pactat entre tots dos Executius per fixar el traspàs de competències al País Basc, complint amb el que

Confirmacions i enigmes

Una vegada concretada la data de les eleccions basques, encara queden alguns aspectes per confirmar. D'una banda, el PP ha d'aclarir quin serà el futur del seu líder regional, Alfonso Alonso, a qui la Junta Directiva autonòmica secunda com a candidat davant les reticències mostrades per la direcció nacional que encapçala Pablo Casado. També falta saber si finalment hi haurà una coalició entre el PP i Ciutadans. El pes electoral de la formació taronja al País Basc és, de moment, irrellevant.



Mentrestant, Podemos Euskadi té previst celebrar a la fi de mes el seu procés de primàries. L'exdiputada Rosa Martínez compta amb el suport del secretari general, Lander Martínez, mentre que l'exsenadora Mirin Gorrotxategi es presenta al procés amb el suport dels tres diputats de Podemos per Euskadi, entre els quals es troba l'exresponsable d'aquest partit al País Basc, Roberto Uriarte.

EH Bildu ja ha anunciat que la seva candidata –ratificada per les bases– serà la parlamentària i expresentadora d'EITB Maddalen Iriarte. El seu rival directe en el camp nacionalista serà Urkullu, qui buscarà mantenir al PNB al capdavant de l'Executiu basc.





Per part seva, el PSE, soci del PNB a les principals institucions basques, es presentarà novament amb la seva secretària general, Idoia Mendia, com a principal candidata.