Saioa Bandrés portava anys esperant aquest diumenge. S'ha aixecat molt ràpid, amb els nervis a flor de pell. Les seves expectatives giren, avui més que mai, al voltant d'una urna, una papereta i una pregunta: "Vols que la ciutadania basca decideixi el seu futur polític per si mateixa i lliurement?". Aquesta dona té 45 anys, viu a Donostia i defensa aferrissadament el dret a decidir. Precisament per això, Bandrés i altres mil persones s'han involucrat en l'organització de la consulta sobiranista que se celebra aquest diumenge a la capital guipuscoana.

Totes i tots havien posat el despertador ben d'hora. Tenien per davant un repte enorme: Donostia s'ha convertit en la primera gran ciutat basca que se suma a aquesta onada de consultes promogudes per la plataforma ciutadana Gure Esku Dago, en la qual ja han pres part altres 203 municipis més petits. A més, aquest diumenge també s'han organitzat votacions a Irun, Zalla, Balmaseda i Alonsotegi. En total, estan habilitades per votar 221.679 persones majors de 16 anys, de les quals 160.457 es troben a Donostia. D'acord amb les dades facilitades per Gure Esku Dago, a les 12.30 havien participat 13.329 persones en les cinc localitats on se celebren les votacions. En el cas de Donostia havien votat 9.904 persones, el 6,17% del cens.

La pregunta més llarga apareix en les paperetes de Irun (Guipúscoa). Allí els electors han triat entre "tres opcions" sobre el futur polític: "Un estat basc sobirà i independent"; "Un nou estatus polític dins de l'Estat espanyol"; o "l'actual Comunitat Autònoma Basca". A Zalla i Balmaseda (ambdues a Biscaia), els electors han donat resposta al següent interrogant: "Vols que la ciutadania basca sigui sobirana per decidir sobre el seu futur polític, econòmic, social i cultural?". Mentrestant, en Alonsotegi —una petita localitat situada a uns vuit quilòmetres de Bilbao— pregunten als seus veïns si volen ser "ciutadans d'una Euskal Herria independent".

Expectació i festa

a Donostia s'han obert una trentena de punts de votació, situats majoritàriament al carrer. Tot això ha estat possible gràcies al treball del miler de voluntaris que han pres part a la jornada, la qual també ha estat marcada per un ambient festiu. "El missatge és molt clar: volem decidir el futur del nostre poble, i reclamem que ens deixin decidir-ho", va dir Bandrés a Públic.

La reivindicació de Gure Esku Dago ha comptat amb el suport dels representants catalans que es s'han desplaçat fins a la capital guipuscoana per ser testimonis de la consulta. La delegació estava integrada per Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC); Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural; els diputats d'ERC Gabriel Rufián i Joan Tardá; la parlamentària de JxCat Aurora Madaula, Aina Delgado, integrant de la secretaria tècnica de la CUP; i Jaume López, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra de Catalunya.

Així mateix, entre els observadors internacionals citats per Gure Esku Dago en el dossier de premsa també es trobaven Shona McAlpine, secretària i delegada de relacions internacionals de Independence Convention (Escòcia), i Julieta Gaztañaga, antropòloga, investigadora i professora argentina.



"Res tornarà a ser igual als nostres pobles després del procés de la consulta, perquè en aquests últims mesos ens hem desfet d'infinitat d'esbarzers i murs que han perdurat durant anys, promovent així, la convivència de la qual tant es parla últimament", havia pronosticat en les jornades prèvies Gure Esku Dago. Arkaitz Anza, un donostiarra de 32 anys que va treballar en l'organització de les votacions, coincideix amb aquest diagnòstic. "Hem tingut una societat molt fracturada, amb sectors que no es podien ni veure i no tenien cap tipus de relació. El que fa el projecte de les consultes és que persones de sensibilitats diferents seguin al voltant d'una taula i treballin junts per dur a terme aquest projecte", va apuntar.

Suport de PNB i EH Bildu

Un parell de dies abans de la cita a les urnes, representants polítics del PNB i d'EH Bildu van mostrar la seva adhesió a la jornada. Ambdues formacions ja havien donat suport a les votacions celebrades anteriorment en altres localitats. "Creiem que el procés de la consulta possibilita aprofundir en la convivència i que s'ha convertit en un punt de trobada pels i les donostiarres durant aquests últims mesos", van afirmar en una declaració conjunta, en la qual van mostrar el seu suport a "aquest instrument per a la cohesió social". Precisament, van remarcar que continuaran recolzant "iniciatives que impulsin la convivència a llarg termini".



En aquesta línia, Arkaitz Anza no dubtava a assenyalar que la jornada d'aquest diumenge és un "punt de partida, amb molta més gent empoderada democràticament". Saioa Bandrés ho defineix amb una altra frase: "Això és un gra de sorra en una gran muntanya".