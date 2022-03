La vaga del sector de l'ensenyament viu aquest dimarts el quart dia de vaga, després que el fracàs en les negociacions mantingudes amb el Departament decidís els sindicats a mantenir la protesta. Durant el migdia, milers de docents s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona. En concret, la marxa ha començat als Jardinets de Gràcia i ha culminat davant la seu del Departament d'Educació, a la Via Augusta. Segons els sindicats, la mobilització ha reunit unes 30.000 persones.

L'aturada, però, no ha tingut un gran seguiment als centres, si més no segons les dades que ha donat a conèixer Educació, que l'ha xifrat en el 10%. A diferències dels tres dies de mobilitzacions de fa dues setmanes -els dies 15, 16 i 17-, en aquesta ocasió s'han sumat a la vaga les escoles bressol municipals i les que depenen de la Generalitat, que reivindiquen més recursos, més personal i abaixar les ràtios d'infants per educadores. El col·lectiu s'ha començat a articular per fer arribar les seves demandes a través del col·lectiu Dignitat pel 0-3.

Els sindicats acusen Educació de no voler revertir les retallades i el Departament assegura que hi té voluntat però que no es pot fer tot de cop pel cost econòmic que comporta. A banda d'acusar el Departament i, especialment, el conseller, Josep González-Cambray, de mantenir un "tarannà autoritari" i de titllar "d'engany" el procés de mediació de les darreres setmanes per intentar assolir un acord, els sindicats asseguren que "no es té en compte el dictamen del Consell Escolar de Catalunya pel que fa a la moratòria del calendari, es contemplen demandes per després de la legislatura actual o es demana que s’assumeixi l’horari de permanència al centre del professorat de secundària".

La protesta té el suport de la USTEC, CCOO, UGT, la Intersindical i Professors de Secundària (Aspepc-sps). Abans de la manifestació, grups de docents han tallat diverses vies principals de Barcelona aquest dimarts al matí. Entre d'altres s'ha tallat la Ronda de Dalt, sentit Besòs, a l'altura d'Horta-Guinardó i la Ronda Litoral, a l'altura de Sant Martí, segons la Guàrdia Urbana. USTEC ha informat també de talls a la Gran Via i a l'avinguda Meridiana.