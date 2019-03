Aquest 8 de març el moviment feminista convoca la segona gran vaga amb els mateixos preceptes que el 2018, fent una crida a aturar el treball, les cures, el consum i l’estudi. Precisament, en aquest cas, l’eina agafa una transcendència cabdal: la vaga, vaga de treballadores. Per una banda, l’exclusió de les dones al mercat laboral ja és quelcom àmpliament conegut i conceptes com la bretxa salarial o el sostre de vidre sonen familiars. Però si l’eina de l’aturada laboral agafa protagonisme és, sobretot, pel reconeixement del treball no formal: les “tasques” domèstiques, la cura dels més vulnerables, el treball reproductiu.



Un treball tancat entre quatre parets, sense cap reconeixement social, ni visibilitat, ni retribució econòmica. Tot i això, aquestes tasques resulten essencials perquè el mercat de treball i el sistema econòmic en la seva totalitat funcionin. No hi ha jornada laboral sense un plat a taula; no hi ha vida sense les cures. Diu la investigadora feminista Sílvia Federici que l’entrada de les dones al mercat laboral les va condemnar a assumir dues jornades laborals, una dins de casa i una altra fora. També diu el mateix l’Institut Català de les Dones: si comptem el treball no assalariat com a treball, les dones treballen més hores que els homes, però la meitat de la seva jornada no està reconeguda. Repassem les dades que expliquen per què les dones farem vaga aquest 8 de març.

Treballar per menys i amb menys reconeixement

Per molt que sigui coneguda i criticada, la bretxa salarial entre homes i dones encara és una realitat. A la Unió Europea, les dones cobren un 16,2% menys que els homes, un 14,2% a l’Estat espanyol. Un informe de la UGT publicat fa poques setmanes mostra que, a Catalunya, les dones guanyen una mitjana de 21.110,34 € l’any, mentre que els homes guanyen 27.572,76 €, una realitat que se situa en la mitja taula de comunitats de l’Estat. El sindicat arriba a afirmar que, a l’Estat espanyol, les dones haurien de treballar 10 anys més per arribar a una mitjana salarial equivalent al dels homes. Altres estudis, com un del sindicat de tècnics d'Hisenda publicat aquesta setmana, situa la bretxa salarial en el 30%.



“A més, dins la feina, acabem assumint tasques menys reconegudes públicament, tasques de cures dins el nostre lloc laboral”, afegeix Esther Rocabayera, secretària d’Igualtat de la Intersindical-CSC. La sindicalista es refereix a l’anomenada segregació horitzontal, que es produeix quan, en posició d’igualtat dins l’estructura de poder, les dones assumeixen responsabilitats laborals amb menys visibilitat i menys reconegudes: “No és només el sostre de vidre. És també un terra enganxifós que ens atrapa i no ens permet promocionar-nos per tenir posicions i feines millors”, diu Rocabayera.



En contra del que diuen alguns tòpics, aquesta bretxa salarial té poc a veure amb el nivell d’estudis de les dones, ja que les universitàries tampoc se n’escapen. De fet, tal com menciona l’informe de la UGT, el tercer sector laboral amb la bretxa salarial més accentuada és el d’”activitats professionals, científiques i tècniques”, amb un 31,36%. Es tracta d’un àmbit que necessita treballadors amb altes titulacions i on, per contra, les dones perceben una mitjana de dos terços del salari dels homes del mateix sector.



Qui nota encara més la diferència salarial són les dones d’edats avançades, un sector entre el qual el percentatge de desigualtat s’eleva fins al 50,35%. És a dir, que perceben la meitat de les retribucions salarials que els seus companys homes. “I després, hi ha un munt de dones, com les dones racialitzades, les migrades, amb diversitat funcional, que estan llunyíssim de poder accedir al mercat laboral. A elles no se les veu a les estadístiques”, afegeix Rocabayera.

Sense les cures no hi ha mercat laboral

És aquí on les dones tenen una presència molt major a la dels homes. Segons l’Enquesta de l’Ús del temps de l’Idescat, datada de 2011 –a Catalunya, només se n’han fet dues-, les dones dediquen 1h 52 minuts més al dia a les tasques de la llar i la família de mitjana que els homes. De totes les feines, les diferències s’eixamplen en aquelles que tenen a veure amb els àpats i el manteniment de la llar, als quals les dones destinen 44 minuts i 32 minuts més de mitjana que els homes.



“Les mesures de conciliació sí que són factibles, però sempre que podem, som les dones qui ens hi acollim, no els homes”, explica Rocabayera, qui considera que l’administració ha fet pocs avenços en aquest camp. En aquest punt, la decisió sovint es redueix a demanar reduccions de jornades o permisos, com ara el de maternitat quan es tenen fills, o renunciar-hi per tal de no exposar-se a una penalització laboral: "Les treballadores del personal docent i investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes quasi no demanen permisos de conciliació perquè saben que els hi pot suposar un càstig, una pèrdua d'oportunitats de promocionar-se. Saben que quan tornin, ja estaran en desavantatge", explica.



La llei 17/2015 per la igualtat efectiva de les dones i homes a Catalunya té com a objectiu, precisament, promoure la corresponsabilitat d’aquestes tasques i fer estimacions per conèixer la importància econòmica i social que suposen. L’any 2016, un informe de l’Institut Català de les Dones quantificava en 49.957 milions d’euros el valor econòmic de tot el treball destinat a la llar i la família de l’any 2015, dels quals, 33.345 milions haurien d’haver estat percebuts per dones, en cas que percebessin un salari per fer-lo.



Segons l’informe, la càrrega total del treball –és a dir, la suma entre el treball assalariat i tot el treball no reconegut-, fa que la feina d’homes i dones tingui el mateix valor econòmic. Per contra, les tasques que recauen en les dones majoritàriament no impliquen un salari i són elles les que queden clarament perjudicades en el sistema econòmic actual; un sistema que necessita aquesta feina per mantenir la vida, perquè els treballadors puguin anar a treballar, però que li surt a cost 0.



També està relacionat amb les cures del col·lectiu el temps destinat a l’activisme i l’associacionisme, on les dones també tenen major presència, tot i que per pocs minuts de mitjana, segons mostra l'enquesta de l'Idescat. La vaga feminista també planteja aturar la participació de les dones en aquest àmbit, més enllà de les activitats que organitzen els comitès. “Tradicionalment, hem col·laborat les unes amb les altres per ocupar-nos comunalment del treball de cures. Estem habituades a funcionar en xarxa”, s’explica Ester Rocabayera.

La pobresa té nom de dona



Aquest context porta a les dones a percebre menys que els homes, dedicar menys temps a tasques que els hi aporten un salari i a haver de fer un sobreesforç per organitzar-se, fet que també significa el 8 de març com una oportunitat per dedicar-se a enfortir la xarxa social. Però la pobresa té nom de dona, i no sempre renunciar al sou per aturar-se és fàcil o possible.



De fet, la pobresa laboral –un problema que de la crisi cap a l’actualitat afecta cada cop més a la societat espanyola- és, majoritàriament, femenina: un 72,81% de les persones que desenvolupen una jornada a temps complet i cobren com a màxim 655,20 euros bruts mensuals són dones. Els contractes a temps parcial també són cosa de dones, amb tres de cada quatre treballadores que perceben una mitjana anual de 10.000 euros, 713,80 menys que els homes. “Les dones assumim feines feminitzades, pitjor remunerades, parcials, temporals... S’ha de pensar que això implica que, quan arribem a la jubilació, hem cotitzat menys”, afegeix la secretària d’Igualtat de la Intersindical-CSC. “Som nosaltres les que patim en primera instància tota la suma de desigualtats del mercat laboral”, diu.

Feminisme, més enllà del 8M

La lluita feminista, però, ni acaba ni comença el 8M. Són moltes les experiències d’organització laboral que han sorgit durant els últims mesos que han anat a parar als titulars dels mitjans i on es respira l’essència de la vaga feminista d’aquest març. A la primera línia, per exemple, les conegudes Kellys, netejadores d’hotels, que denuncien la precarietat de la seva feina, poc valorada, precisament, per tenir un vincle evident amb el treball no formal, com és la neteja.



Amb el mateix problema es troben les treballadores de les llars a cases privades, que reivindiquen l’assumpció de l’article 189 de l’Organització Internacional del Treball, amb el qual l’Estat espanyol hauria de reconèixer-los drets que ara mateix no ho estan. Per cert, un dels pocs països d'Europa que encara no ho ha fet. Aquest diari també va destacar la vulneració de drets de les treballadores d’avançada edat de l’empresa Correus denunciada per la CGT, moltes d’elles acomiadades per criteris que les discriminen. També ha agafat protagonisme el polèmic sindicat de treballadores sexuals Otras, que ha aixecat polseguera també dins del moviment.



Un any després de la vaga de 2018, el 8-M despunta, no només per la demostració de múscul que el moviment feminista exhibeix als carrers de tot el territori, sinó també pel motor d'iniciatives de transformació que empenta l'endemà. Queda per veure, doncs, què passarà després d'aquesta vaga feminista de 2019.