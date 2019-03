Arriba la vaga general feminista laboral, de cures, estudiantil i de consum d’aquest 8 de març, el dia internacional de la Dona. El moviment feminista crida a “aturar el món” per donar visibilitat al paper que juga l’explotació de la dona en el funcionament del sistema econòmic. Us anirem informant dels principals actes que s'hi desenvolupin.

09:00h. Tall de trànsit i ocupació de les vies a l'estació de Sant Cugat del Vallès



Des de primera hora del matí hi ha hagut mobilitzacions, que s'han traduït en piquets informatius i talls de trànsit a diversos punts de Catalunya, sobretot al voltant de Barcelona. A Sant Cugat del Vallès s'han ocupat durant uns minuts les vies del tren a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), una acció de record a les activistes que l'any passat van ser identificades i després denunciades després de fer el mateix. A Barcelona hi ha hagut talls de trànsit a la Travessera de Dalt, a l'alçada de la plaça Lesseps; a l'Avinguda Diagonal, que ha provocat cues de fins a cinc quilòmetres, a la Gran Via, als barris de Sarrià, Gràcia, Sant Andreu. Al voltant de les 9h, el trànsit s'havia normalitzat a la majoria de punts.

21:30h. Milers de dones es manifesten a "la nit és nostra"

Les mobilitzacions del 8-M van arrencar dijous al vespre, amb diverses marxes nocturnes. La més important va fer-se a Barcelona, on nilers de dones van manifestar-s'hi per protestar contra el patriarcat i la violència masclista. S'hi van escoltar consignes com "La nit és nostra, cap agressió sense resposta", "Contra el patriarcat, lluita directa", "Si ens toquen a una, ens toquen a totes", "Ni un pas enrere" i "Capital i patriarcat, aliança criminal". Aquesta manifestació, convocada pel moviment feminista i no mixta, va iniciar-se cap a les 20 hores a la parada de metro d'Horta.